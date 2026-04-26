В каких случаях дорожная камера в Казахстане «лжет» и почему не каждый штраф нужно оплачивать

Автоматические дорожные камеры в Казахстане фиксируют нарушения ПДД без участия инспектора, однако такие штрафы не всегда являются безошибочными. В ряде случаев постановление можно признать незаконным и отменить через жалобу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Камеры фиксируют автоматически, но ошибки исключать нельзя

Системы фото- и видеофиксации сегодня стали одним из ключевых инструментов контроля на дорогах Казахстана. Они позволяют оперативно выявлять превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал и другие нарушения.

Однако автоматизация процесса не гарантирует абсолютную точность. В отдельных случаях водители получают штрафы, которые формируются с техническими или процедурными нарушениями.

Когда штраф с камеры может считаться незаконным

По данным специалистов, существуют несколько основных категорий нарушений, при которых постановление может быть оспорено.

Технические сбои и некорректная работа оборудования

Ошибки могут возникать как на стороне самой камеры, так и в процессе обработки данных. Среди возможных проблем — просроченная сертификация оборудования, некорректное определение скорости автомобиля, ошибки в указании даты и времени, а также низкое качество изображения.

Дополнительным фактором могут стать погодные условия, включая туман, дождь или снег, которые ухудшают видимость и точность фиксации.

Нарушение процедуры фиксации

Штраф может быть признан спорным, если нарушена установленная процедура. К таким случаям относятся отсутствие обязательных предупреждающих знаков о камере контроля скорости, неверная идентификация автомобиля, а также ситуации, когда наказание дублируется за одно и то же нарушение.

Также встречаются случаи, когда штраф приходит владельцу автомобиля, который фактически не совершал нарушение, либо транспортное средство было идентифицировано ошибочно.

Спорные ситуации и сроки давности

К этой категории относятся случаи, когда обстоятельства нарушения трактуются неоднозначно. Например, вынужденная остановка или спорное пересечение дорожной разметки.

Отдельно выделяется нарушение сроков: если постановление приходит значительно позже установленного законом периода, оно также может быть обжаловано.

Как водителю оспорить штраф

Перед подачей жалобы важно внимательно изучить само постановление. Необходимо проверить дату и место фиксации, корректность данных автомобиля, качество изображения, а также сведения о техническом устройстве, которое зафиксировало нарушение.

Если обнаружены признаки ошибки или нарушения процедуры, водитель имеет право инициировать обжалование.

Сроки и порядок подачи жалобы

На подачу жалобы отводится 10 календарных дней с момента получения постановления. Пропуск этого срока может существенно осложнить отмену штрафа.

Подать обращение можно несколькими способами: лично в уполномоченный орган, заказным письмом с уведомлением или через портал электронного правительства eGov.kz, если услуга доступна для конкретного типа штрафа.

Какие доказательства могут помочь

Для успешного обжалования рекомендуется собрать максимальное количество подтверждающих материалов. Это могут быть записи с видеорегистратора, фотографии с места события, данные GPS, свидетельские показания, а также документы на автомобиль.

Чем более полными будут доказательства, тем выше вероятность пересмотра постановления.

Срок рассмотрения жалобы

После подачи обращения оно рассматривается в течение 10 дней. По итогам проверки выносится решение: либо штраф отменяется, либо остается в силе.

Итог

Несмотря на автоматизацию фиксации нарушений, штрафы с дорожных камер в Казахстане не всегда являются окончательными. Водители имеют законное право их оспорить, если есть основания считать постановление ошибочным или вынесенным с нарушениями процедуры.