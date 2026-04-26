В каких случаях дорожная камера в Казахстане «лжет» и почему не каждый штраф нужно оплачивать

Автоматические дорожные камеры в Казахстане фиксируют нарушения ПДД без участия инспектора, однако такие штрафы не всегда являются безошибочными. В ряде случаев постановление можно признать незаконным и отменить через жалобу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Системы фото- и видеофиксации сегодня стали одним из ключевых инструментов контроля на дорогах Казахстана. Они позволяют оперативно выявлять превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал и другие нарушения.
Однако автоматизация процесса не гарантирует абсолютную точность. В отдельных случаях водители получают штрафы, которые формируются с техническими или процедурными нарушениями.
По данным специалистов, существуют несколько основных категорий нарушений, при которых постановление может быть оспорено.
Ошибки могут возникать как на стороне самой камеры, так и в процессе обработки данных. Среди возможных проблем — просроченная сертификация оборудования, некорректное определение скорости автомобиля, ошибки в указании даты и времени, а также низкое качество изображения.
Дополнительным фактором могут стать погодные условия, включая туман, дождь или снег, которые ухудшают видимость и точность фиксации.
Штраф может быть признан спорным, если нарушена установленная процедура. К таким случаям относятся отсутствие обязательных предупреждающих знаков о камере контроля скорости, неверная идентификация автомобиля, а также ситуации, когда наказание дублируется за одно и то же нарушение.
Также встречаются случаи, когда штраф приходит владельцу автомобиля, который фактически не совершал нарушение, либо транспортное средство было идентифицировано ошибочно.
К этой категории относятся случаи, когда обстоятельства нарушения трактуются неоднозначно. Например, вынужденная остановка или спорное пересечение дорожной разметки.
Отдельно выделяется нарушение сроков: если постановление приходит значительно позже установленного законом периода, оно также может быть обжаловано.
Перед подачей жалобы важно внимательно изучить само постановление. Необходимо проверить дату и место фиксации, корректность данных автомобиля, качество изображения, а также сведения о техническом устройстве, которое зафиксировало нарушение.
Если обнаружены признаки ошибки или нарушения процедуры, водитель имеет право инициировать обжалование.
На подачу жалобы отводится 10 календарных дней с момента получения постановления. Пропуск этого срока может существенно осложнить отмену штрафа.
Подать обращение можно несколькими способами: лично в уполномоченный орган, заказным письмом с уведомлением или через портал электронного правительства eGov.kz, если услуга доступна для конкретного типа штрафа.
Для успешного обжалования рекомендуется собрать максимальное количество подтверждающих материалов. Это могут быть записи с видеорегистратора, фотографии с места события, данные GPS, свидетельские показания, а также документы на автомобиль.
Чем более полными будут доказательства, тем выше вероятность пересмотра постановления.
После подачи обращения оно рассматривается в течение 10 дней. По итогам проверки выносится решение: либо штраф отменяется, либо остается в силе.
Несмотря на автоматизацию фиксации нарушений, штрафы с дорожных камер в Казахстане не всегда являются окончательными. Водители имеют законное право их оспорить, если есть основания считать постановление ошибочным или вынесенным с нарушениями процедуры.
