Развод с «секретом»: как вскрываются банковские тайны в Казахстане

Банковская тайна в Казахстане защищена законом, однако при разводе она не всегда становится непреодолимым барьером. В ряде случаев суд может обязать банки раскрыть финансовую информацию супругов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Конфликт двух прав: тайна вкладов и совместная собственность

При расторжении брака раздел имущества часто выходит за рамки недвижимости и автомобилей. Существенную роль играют денежные накопления, включая банковские счета, которые один из супругов может попытаться скрыть.

Именно здесь возникает правовая коллизия. С одной стороны, Конституция гарантирует защиту конфиденциальности личной информации, включая банковские данные. С другой — закрепляет право супругов на равное владение совместно нажитым имуществом.

Как отмечают эксперты, проблема стала предметом рассмотрения на уровне Конституционного суда. Поводом послужили случаи, когда один из супругов не мог получить сведения о счетах другого даже в процессе раздела имущества.

Почему банковская тайна — не абсолют

Казахстанское законодательство действительно относит сведения о счетах и операциях к банковской тайне. Однако этот принцип не является безусловным.

Судебная практика показывает: при рассмотрении бракоразводных дел суды стремятся соблюдать баланс интересов. Банковская тайна рассматривается как важная гарантия, но не как препятствие для восстановления имущественных прав.

Если у одной из сторон есть обоснованные подозрения, что часть активов скрывается, суд вправе направить запрос в банки второго уровня и получить необходимые данные. Это позволяет обеспечить справедливое распределение имущества.

Юристы подчеркивают, что такие меры применяются при соблюдении трех ключевых принципов — законности, необходимости и соразмерности.

Как можно узнать о счетах супруга

На практике существует несколько законных механизмов получения информации о финансовых активах второй стороны.

Один из вариантов — заранее урегулировать этот вопрос в брачном договоре. В документе можно прописать обязанность раскрывать сведения о доходах, счетах и накоплениях.

Если же договор отсутствует, ключевым инструментом остается судебное разбирательство. В рамках процесса раздела имущества сторона вправе подать ходатайство о раскрытии банковской информации. При наличии оснований суд может обязать финансовые организации предоставить соответствующие сведения.

По словам представителей финансового регулятора, такой механизм уже применяется и позволяет сторонам получить доступ к необходимым данным исключительно в рамках закона.

Нужны ли изменения в законодательстве

Эксперты считают, что действующая модель в целом соответствует принципам правового государства. Она позволяет одновременно защищать частную жизнь граждан и обеспечивать справедливость при разделе имущества.

Тем не менее специалисты отмечают необходимость дальнейшего совершенствования системы. Речь идет о повышении эффективности судебных процедур и минимизации злоупотреблений, когда одна из сторон сознательно пытается скрыть активы.

В итоге банковская тайна в Казахстане остается важным правовым институтом, но в вопросах развода и раздела имущества она может быть ограничена — если этого требует защита законных интересов супругов.