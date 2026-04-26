26.04.2026, 16:14

В Казахстане фиксируют резкий возврат к наличным расчетам: причины

Новости Казахстана

В регионах Казахстана фиксируется заметное снижение расчетов через мобильные переводы при оплате товаров и услуг. Бизнес постепенно перестраивается на другие формы оплаты, включая наличные и банковские карты, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Переход начался после Нового года

В Казахстане наблюдается изменение в финансовом поведении предпринимателей, особенно в регионах. Как сообщил депутат Мажилиса Азат Перуашев в комментарии Digital Business, тенденция отказа от приема мобильных переводов стала особенно заметной сразу после новогодних праздников.

По его словам, если в конце 2025 года многие продавцы еще активно использовали личные банковские счета для приема оплаты, то уже в начале января ситуация начала быстро меняться.

Предприниматели стали оперативно адаптироваться к новым условиям и усилившемуся налоговому контролю, переходя на более прозрачные способы расчетов.

Наличные и терминалы возвращаются в оборот

На фоне изменений бизнес в регионах начал активнее использовать традиционные способы оплаты. Речь идет о росте расчетов наличными, а также о расширении использования банковских терминалов.

Многие предприниматели стали устанавливать POS-терминалы, чтобы принимать безналичные платежи официально и снизить потенциальные риски, связанные с контролем движения средств.

По словам депутата, речь идет не о единичных ситуациях, а о широкой тенденции, которая прослеживается сразу в нескольких регионах страны.

Усиление контроля и реакция бизнеса

Азат Перуашев отмечает, что ключевым фактором изменений стало усиление внимания к мобильным переводам со стороны фискальных органов. Это, в свою очередь, повлияло на поведение малого и среднего бизнеса.

По его словам, предприниматели стараются снизить возможные риски, связанные с проверками и налоговой отчетностью, и поэтому переходят на более формализованные формы оплаты.

Он также подчеркнул, что ранее фракция «Ак Жол» высказывала несогласие с предложенным форматом контроля мобильных переводов, однако решение было принято.

Полного отказа от цифровых платежей не ожидается

Несмотря на происходящие изменения, речь не идет о полном возврате к наличным расчетам. По мнению депутата, цифровые платежи уже стали частью повседневной жизни казахстанцев.

Финтех-сервисы прочно закрепились в экономике, и как бизнес, так и потребители вряд ли полностью откажутся от мобильных переводов.

При этом рынок продолжит адаптироваться, и уже в ближайшее время могут появиться новые модели расчетов, сочетающие удобство цифровых сервисов и требования регулирования.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь