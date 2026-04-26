В Казахстане фиксируют резкий возврат к наличным расчетам: причины

В регионах Казахстана фиксируется заметное снижение расчетов через мобильные переводы при оплате товаров и услуг. Бизнес постепенно перестраивается на другие формы оплаты, включая наличные и банковские карты, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Переход начался после Нового года

В Казахстане наблюдается изменение в финансовом поведении предпринимателей, особенно в регионах. Как сообщил депутат Мажилиса Азат Перуашев в комментарии Digital Business, тенденция отказа от приема мобильных переводов стала особенно заметной сразу после новогодних праздников.

По его словам, если в конце 2025 года многие продавцы еще активно использовали личные банковские счета для приема оплаты, то уже в начале января ситуация начала быстро меняться.

Предприниматели стали оперативно адаптироваться к новым условиям и усилившемуся налоговому контролю, переходя на более прозрачные способы расчетов.

Наличные и терминалы возвращаются в оборот

На фоне изменений бизнес в регионах начал активнее использовать традиционные способы оплаты. Речь идет о росте расчетов наличными, а также о расширении использования банковских терминалов.

Многие предприниматели стали устанавливать POS-терминалы, чтобы принимать безналичные платежи официально и снизить потенциальные риски, связанные с контролем движения средств.

По словам депутата, речь идет не о единичных ситуациях, а о широкой тенденции, которая прослеживается сразу в нескольких регионах страны.

Усиление контроля и реакция бизнеса

Азат Перуашев отмечает, что ключевым фактором изменений стало усиление внимания к мобильным переводам со стороны фискальных органов. Это, в свою очередь, повлияло на поведение малого и среднего бизнеса.

По его словам, предприниматели стараются снизить возможные риски, связанные с проверками и налоговой отчетностью, и поэтому переходят на более формализованные формы оплаты.

Он также подчеркнул, что ранее фракция «Ак Жол» высказывала несогласие с предложенным форматом контроля мобильных переводов, однако решение было принято.

Полного отказа от цифровых платежей не ожидается

Несмотря на происходящие изменения, речь не идет о полном возврате к наличным расчетам. По мнению депутата, цифровые платежи уже стали частью повседневной жизни казахстанцев.

Финтех-сервисы прочно закрепились в экономике, и как бизнес, так и потребители вряд ли полностью откажутся от мобильных переводов.

При этом рынок продолжит адаптироваться, и уже в ближайшее время могут появиться новые модели расчетов, сочетающие удобство цифровых сервисов и требования регулирования.