Газ в Казахстане взяли под усиленный контроль

В Казахстане продолжается поэтапный переход к цифровому учету газа: к единой информационной системе уже подключены крупнейшие недропользователи, охватывающие более половины добычи по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Казахстан переводит учет газа в цифровой формат

В Казахстане с 2025 года реализуется масштабный проект по автоматизации учета сырого и товарного газа. Работа ведется в рамках создания единой информационной системы, которая объединит данные по нефти, газовому конденсату, сырому газу и продуктам его переработки.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики на брифинге в СЦК.

Уже подключены ключевые нефтегазовые компании

По данным ведомства, к системе уже подключены 12 из 86 нефтегазодобывающих организаций, работающих в стране в сфере добычи и оборота нефти и газа.

Интеграция компаний обеспечивает автоматическую передачу данных с приборов учета сырого и товарного газа, что позволяет формировать более точную и прозрачную картину добычи в режиме реального времени.

В числе участников — крупнейшие недропользователи страны

К системе подключены ведущие игроки нефтегазовой отрасли Казахстана. Среди них:

АО «Озенмунайгаз»

АО «Мангистаумунайгаз»

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

ТОО СП «КазГерМунай»

Карачаганак Петролеум Оперейтинг

ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz»

Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.

ТОО «Казахтуркмунай»

ТОО «ANACO»

АО «Эмбамунайгаз»

филиал «Алтиес Петролеум Инт Б.В.»

ТОО «Емир Ойл»

Их подключение позволяет охватывать значительную часть добычи в национальном масштабе.

Более 58% добычи уже переведено в цифровой учет

По информации Министерства энергетики, на текущем этапе уже оцифровано 58,2% объема добычи попутного и природного газа по Казахстану.

В ведомстве подчеркивают, что работа по подключению новых участников продолжается на постоянной основе.