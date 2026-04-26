Газ в Казахстане взяли под усиленный контроль

В Казахстане продолжается поэтапный переход к цифровому учету газа: к единой информационной системе уже подключены крупнейшие недропользователи, охватывающие более половины добычи по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казахстане с 2025 года реализуется масштабный проект по автоматизации учета сырого и товарного газа. Работа ведется в рамках создания единой информационной системы, которая объединит данные по нефти, газовому конденсату, сырому газу и продуктам его переработки.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики на брифинге в СЦК.
По данным ведомства, к системе уже подключены 12 из 86 нефтегазодобывающих организаций, работающих в стране в сфере добычи и оборота нефти и газа.
Интеграция компаний обеспечивает автоматическую передачу данных с приборов учета сырого и товарного газа, что позволяет формировать более точную и прозрачную картину добычи в режиме реального времени.
К системе подключены ведущие игроки нефтегазовой отрасли Казахстана. Среди них:
Их подключение позволяет охватывать значительную часть добычи в национальном масштабе.
По информации Министерства энергетики, на текущем этапе уже оцифровано 58,2% объема добычи попутного и природного газа по Казахстану.
В ведомстве подчеркивают, что работа по подключению новых участников продолжается на постоянной основе.
