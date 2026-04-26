Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
26.04.2026, 17:54

Газ в Казахстане взяли под усиленный контроль

Новости Казахстана

В Казахстане продолжается поэтапный переход к цифровому учету газа: к единой информационной системе уже подключены крупнейшие недропользователи, охватывающие более половины добычи по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Казахстан переводит учет газа в цифровой формат

В Казахстане с 2025 года реализуется масштабный проект по автоматизации учета сырого и товарного газа. Работа ведется в рамках создания единой информационной системы, которая объединит данные по нефти, газовому конденсату, сырому газу и продуктам его переработки.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики на брифинге в СЦК.

Уже подключены ключевые нефтегазовые компании

По данным ведомства, к системе уже подключены 12 из 86 нефтегазодобывающих организаций, работающих в стране в сфере добычи и оборота нефти и газа.

Интеграция компаний обеспечивает автоматическую передачу данных с приборов учета сырого и товарного газа, что позволяет формировать более точную и прозрачную картину добычи в режиме реального времени.

В числе участников — крупнейшие недропользователи страны

К системе подключены ведущие игроки нефтегазовой отрасли Казахстана. Среди них:

  • АО «Озенмунайгаз»
  • АО «Мангистаумунайгаз»
  • ТОО «Урихтау Оперейтинг»
  • ТОО СП «КазГерМунай»
  • Карачаганак Петролеум Оперейтинг
  • ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz»
  • Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.
  • ТОО «Казахтуркмунай»
  • ТОО «ANACO»
  • АО «Эмбамунайгаз»
  • филиал «Алтиес Петролеум Инт Б.В.»
  • ТОО «Емир Ойл»

Их подключение позволяет охватывать значительную часть добычи в национальном масштабе.

Более 58% добычи уже переведено в цифровой учет

По информации Министерства энергетики, на текущем этапе уже оцифровано 58,2% объема добычи попутного и природного газа по Казахстану.

В ведомстве подчеркивают, что работа по подключению новых участников продолжается на постоянной основе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

