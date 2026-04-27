18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 20:24

Нацбанк Казахстана закрыл главную хитрость заемщиков

Новости Казахстана 0 335

В Казахстане ужесточили правила оценки доходов заемщиков при оформлении кредитов. Банки обязали проверять их официальный характер и исключить возможность искусственного завышения финансовых показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: banki.ru

Борьба с «рисованными» доходами

В Казахстане закрыли схему, при которой заемщики могли создавать видимость высокого дохода при получении кредитов. Об этом сообщили в Национальном банке, отметив, что подобные практики искажали реальную платежеспособность клиентов.

По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, некоторые граждане ранее пользовались техническими возможностями банковских операций, искусственно увеличивая обороты по счетам.

Он пояснил, что часть заемщиков переводила деньги между собственными картами, формируя высокий оборот средств. На основании этих данных банки могли ошибочно считать доход клиента выше реального уровня, что позволяло обходить требования по кредитной нагрузке.

Банки усилили проверку доходов

В регуляторе подчеркнули, что прежние правила не всегда позволяли точно определить происхождение средств. Теперь ситуация изменилась: банки обязаны проводить более строгую верификацию доходов клиентов.

Как отметил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, теперь кредитные организации должны подтверждать не только факт поступлений на счет, но и их источник. Это означает, что учитываться будут исключительно официально подтвержденные доходы.

Он добавил, что ранее обороты по картам не всегда отражали реальную финансовую картину заемщика, однако теперь банки внедрили дополнительные механизмы проверки.

Новые показатели долговой нагрузки

Помимо усиления контроля за доходами, в Казахстане планируется внедрение нового инструмента оценки заемщиков — коэффициента долговой доступности (КДД).

По словам представителей Нацбанка, этот показатель позволит оценивать, какой объем долга может позволить себе заемщик в зависимости от его годового дохода.

При этом уже действующий коэффициент долговой нагрузки (КДН) показывает, какую часть ежемесячного дохода человек направляет на погашение кредитов. Таким образом, новые и действующие механизмы будут дополнять друг друга, позволяя банкам более точно оценивать финансовые риски.

Рынок кредитования без резких ограничений

В Нацбанке подчеркнули, что речь не идет о жестком ужесточении кредитного рынка. Основная цель изменений — повышение прозрачности доходов и снижение рисков избыточной закредитованности населения.

Регулятор считает, что новые правила позволят сделать систему кредитования более устойчивой, а оценку заемщиков — объективной и прозрачной.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь