Нацбанк Казахстана закрыл главную хитрость заемщиков

В Казахстане ужесточили правила оценки доходов заемщиков при оформлении кредитов. Банки обязали проверять их официальный характер и исключить возможность искусственного завышения финансовых показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Борьба с «рисованными» доходами

В Казахстане закрыли схему, при которой заемщики могли создавать видимость высокого дохода при получении кредитов. Об этом сообщили в Национальном банке, отметив, что подобные практики искажали реальную платежеспособность клиентов.

По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, некоторые граждане ранее пользовались техническими возможностями банковских операций, искусственно увеличивая обороты по счетам.

Он пояснил, что часть заемщиков переводила деньги между собственными картами, формируя высокий оборот средств. На основании этих данных банки могли ошибочно считать доход клиента выше реального уровня, что позволяло обходить требования по кредитной нагрузке.

Банки усилили проверку доходов

В регуляторе подчеркнули, что прежние правила не всегда позволяли точно определить происхождение средств. Теперь ситуация изменилась: банки обязаны проводить более строгую верификацию доходов клиентов.

Как отметил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, теперь кредитные организации должны подтверждать не только факт поступлений на счет, но и их источник. Это означает, что учитываться будут исключительно официально подтвержденные доходы.

Он добавил, что ранее обороты по картам не всегда отражали реальную финансовую картину заемщика, однако теперь банки внедрили дополнительные механизмы проверки.

Новые показатели долговой нагрузки

Помимо усиления контроля за доходами, в Казахстане планируется внедрение нового инструмента оценки заемщиков — коэффициента долговой доступности (КДД).

По словам представителей Нацбанка, этот показатель позволит оценивать, какой объем долга может позволить себе заемщик в зависимости от его годового дохода.

При этом уже действующий коэффициент долговой нагрузки (КДН) показывает, какую часть ежемесячного дохода человек направляет на погашение кредитов. Таким образом, новые и действующие механизмы будут дополнять друг друга, позволяя банкам более точно оценивать финансовые риски.

Рынок кредитования без резких ограничений

В Нацбанке подчеркнули, что речь не идет о жестком ужесточении кредитного рынка. Основная цель изменений — повышение прозрачности доходов и снижение рисков избыточной закредитованности населения.

Регулятор считает, что новые правила позволят сделать систему кредитования более устойчивой, а оценку заемщиков — объективной и прозрачной.