27.04.2026, 10:29

Ни одного «за»: в Казахстане подвели итоги обсуждения новых правил досрочного снятия пенсионных средств

Новости Казахстана

В Казахстане завершилось публичное обсуждение проекта, касающегося изменения порогов минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Документ не получил ни одного голоса «за», при этом 22 участника высказались «против». Всего в обсуждении было оставлено более 40 комментариев, передаёт Lada.kz  со ссылкой на informburo.kz.

На портале «Открытые НПА» завершилось публичное обсуждение проекта постановления правительства, предусматривающего пересмотр порогов минимальной достаточности для частичного изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда.

Согласно опубликованным итогам обсуждения, проект не получил ни одного голоса поддержки — за него не проголосовал ни один пользователь платформы. При этом 22 участника выступили «против» предлагаемых изменений.

В рамках обсуждения граждане оставили более 40 комментариев, в которых высказывали обеспокоенность отсутствием полной информации о проекте и возможных последствиях его принятия. Часть участников отметила, что документ не содержит подробных разъяснений о том, как именно изменятся пороги и методика их расчёта.

В Минтруда ранее поясняли, что пересмотр порогов связан с необходимостью обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы и сохранения уровня будущих выплат для граждан. Также отмечалось, что изменения обсуждаются в рамках действующих процедур общественного обсуждения нормативных правовых актов.

Ранее представители ведомства и финансовых регуляторов заявляли, что параметры минимальной достаточности пересматриваются с учётом экономических факторов, включая инфляционные процессы и состояние пенсионных накоплений граждан.

Обсуждение проекта проходило на портале «Открытые НПА» в установленные сроки и вызвало широкий общественный отклик, прежде всего из-за возможного влияния на условия досрочного использования пенсионных накоплений.

Комментарии

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь