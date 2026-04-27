Ни одного «за»: в Казахстане подвели итоги обсуждения новых правил досрочного снятия пенсионных средств

В Казахстане завершилось публичное обсуждение проекта, касающегося изменения порогов минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Документ не получил ни одного голоса «за», при этом 22 участника высказались «против». Всего в обсуждении было оставлено более 40 комментариев, передаёт Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

На портале «Открытые НПА» завершилось публичное обсуждение проекта постановления правительства, предусматривающего пересмотр порогов минимальной достаточности для частичного изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда.

Согласно опубликованным итогам обсуждения, проект не получил ни одного голоса поддержки — за него не проголосовал ни один пользователь платформы. При этом 22 участника выступили «против» предлагаемых изменений.

В рамках обсуждения граждане оставили более 40 комментариев, в которых высказывали обеспокоенность отсутствием полной информации о проекте и возможных последствиях его принятия. Часть участников отметила, что документ не содержит подробных разъяснений о том, как именно изменятся пороги и методика их расчёта.

В Минтруда ранее поясняли, что пересмотр порогов связан с необходимостью обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы и сохранения уровня будущих выплат для граждан. Также отмечалось, что изменения обсуждаются в рамках действующих процедур общественного обсуждения нормативных правовых актов.

Ранее представители ведомства и финансовых регуляторов заявляли, что параметры минимальной достаточности пересматриваются с учётом экономических факторов, включая инфляционные процессы и состояние пенсионных накоплений граждан.

Обсуждение проекта проходило на портале «Открытые НПА» в установленные сроки и вызвало широкий общественный отклик, прежде всего из-за возможного влияния на условия досрочного использования пенсионных накоплений.