В Казахстане изменили правила работы игорных заведений: кто теперь сможет посещать казино

В Казахстане внесены изменения в типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов. Новая норма ограничивает доступ в ряд игорных объектов на отдельных территориях страны. Приказ вступит в силу с 17 мая, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Министр туризма и спорта Казахстана приказом от 20 апреля 2026 года внес поправки в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, а также порядка приема ставок и проведения азартных игр и пари.

Согласно изменениям, в правила добавлена новая норма, регулирующая доступ в игорные заведения, расположенные в отдельных регионах страны.

Речь идет о казино, залах игровых автоматов, а также кассах букмекерских контор и (или) тотализаторов, размещенных в следующих территориях:

Мангистауской области на побережье Каспийского моря;

Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу;

Талгарском районе Алматинской области;

районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

В указанных игорных заведениях, согласно новым правилам, разрешается нахождение только иностранных граждан, лиц без гражданства, а также работников данных объектов и иных лиц, присутствующих в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Приказом установлено, что документ вводится в действие с 17 мая.

Как отмечается, изменения внесены в целях приведения правил в соответствие с законом «Об игорном бизнесе».