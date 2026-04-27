В Казахстане ввели новый алгоритм защиты детей

В Казахстане утверждён единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей. Документ впервые чётко распределяет ответственность между ключевыми службами и вводит персональное сопровождение каждого случая. Новая система предусматривает строго регламентированные сроки реагирования, передаёт Lada.kz со ссылкой на  Tengrinews.kz.

В Казахстане утверждён единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей. Новый порядок закреплён совместным приказом в рамках реализации закона «О профилактике правонарушений», передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

Документ впервые чётко разграничивает ответственность между полицией, образовательными учреждениями, медицинскими организациями и органами опеки. Теперь любое сообщение о нарушении прав ребёнка автоматически запускает обязательную последовательность действий с установленными сроками и конкретными исполнителями.

Фактически система вводит единый стандарт реагирования: каждое обращение должно проходить по определённому маршруту, где за каждым этапом закреплены ответственные структуры. Это позволяет исключить разрозненные действия и задержки при рассмотрении подобных случаев.

Персональная ответственность за каждый случай

Ключевым нововведением стало внедрение института кейс-менеджеров. За каждым выявленным фактом закрепляется специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребёнка до полного восстановления его прав.

По данным уполномоченных органов, такой подход позволяет обеспечить непрерывное сопровождение пострадавших детей и повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

Отдельно подчёркивается, что персональная ответственность становится центральным элементом новой системы реагирования, а координация действий всех служб теперь сосредоточена в рамках одного специалиста.

Ожидается, что внедрение нового алгоритма позволит повысить оперативность реагирования на случаи насилия и буллинга, а также улучшить качество защиты прав детей в Казахстане.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь