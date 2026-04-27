В Казахстане выводят из обращения старые купюры

Национальный банк Казахстана сообщил о поэтапном завершении использования банкнот старого образца. Речь, в частности, идет о купюрах номиналом 2000 тенге, а также о банкнотах 10 000 тенге, для которых изменены сроки обращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
По данным регулятора, период параллельного обращения банкнот в 2000 тенге завершится 24 июня 2026 года. До этой даты старые купюры остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории страны.
В Нацбанке уточнили, что в период перехода граждане могут свободно использовать как старые, так и новые банкноты.
Изначально планировалось, что банкноты в 10 000 тенге старого образца выйдут из обращения в 2026 году. Однако сроки были пересмотрены — теперь их использование продлено до июня 2027 года.
Таким образом, процесс обновления денежного ряда проводится поэтапно, чтобы снизить нагрузку на население и финансовую систему.
Если граждане не успеют потратить банкноты до завершения срока параллельного обращения, их можно будет обменять:
При этом банки и «Казпочта» будут принимать старые банкноты еще три года после окончания срока обращения, а подразделения Нацбанка — бессрочно.
В Нацбанке объяснили, что обновление связано с постепенным внедрением новой серии банкнот «Сакский стиль». На время переходного периода старые и новые купюры будут находиться в обращении одновременно.
Переход на новые банкноты в Казахстане проходит поэтапно и без резких ограничений. Старые купюры пока остаются в обращении, а после завершения сроков их можно будет обменять в банках и «Казпочте» в течение нескольких лет.
