18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 12:13

В Казахстане выводят из обращения старые купюры

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана сообщил о поэтапном завершении использования банкнот старого образца. Речь, в частности, идет о купюрах номиналом 2000 тенге, а также о банкнотах 10 000 тенге, для которых изменены сроки обращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Срок обращения 2000 тенге завершается в 2026 году

По данным регулятора, период параллельного обращения банкнот в 2000 тенге завершится 24 июня 2026 года. До этой даты старые купюры остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории страны.

В Нацбанке уточнили, что в период перехода граждане могут свободно использовать как старые, так и новые банкноты.

Что происходит с купюрами 10 000 тенге

Изначально планировалось, что банкноты в 10 000 тенге старого образца выйдут из обращения в 2026 году. Однако сроки были пересмотрены — теперь их использование продлено до июня 2027 года.

Таким образом, процесс обновления денежного ряда проводится поэтапно, чтобы снизить нагрузку на население и финансовую систему.

Где можно обменять старые купюры

Если граждане не успеют потратить банкноты до завершения срока параллельного обращения, их можно будет обменять:

  • в коммерческих банках
  • в отделениях АО «Казпочта»
  • в филиалах Национального банка

При этом банки и «Казпочта» будут принимать старые банкноты еще три года после окончания срока обращения, а подразделения Нацбанка — бессрочно.

Зачем выводят старые купюры из оборота

В Нацбанке объяснили, что обновление связано с постепенным внедрением новой серии банкнот «Сакский стиль». На время переходного периода старые и новые купюры будут находиться в обращении одновременно.

Это необходимо для того, чтобы:

  • обеспечить плавный переход на новые банкноты
  • адаптировать банкоматы и кассовое оборудование
  • избежать неудобств для граждан и бизнеса

Итог

Переход на новые банкноты в Казахстане проходит поэтапно и без резких ограничений. Старые купюры пока остаются в обращении, а после завершения сроков их можно будет обменять в банках и «Казпочте» в течение нескольких лет.

2
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

