В Казахстане выводят из обращения старые купюры

Национальный банк Казахстана сообщил о поэтапном завершении использования банкнот старого образца. Речь, в частности, идет о купюрах номиналом 2000 тенге, а также о банкнотах 10 000 тенге, для которых изменены сроки обращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Срок обращения 2000 тенге завершается в 2026 году

По данным регулятора, период параллельного обращения банкнот в 2000 тенге завершится 24 июня 2026 года. До этой даты старые купюры остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории страны.

В Нацбанке уточнили, что в период перехода граждане могут свободно использовать как старые, так и новые банкноты.

Что происходит с купюрами 10 000 тенге

Изначально планировалось, что банкноты в 10 000 тенге старого образца выйдут из обращения в 2026 году. Однако сроки были пересмотрены — теперь их использование продлено до июня 2027 года.

Таким образом, процесс обновления денежного ряда проводится поэтапно, чтобы снизить нагрузку на население и финансовую систему.

Где можно обменять старые купюры

Если граждане не успеют потратить банкноты до завершения срока параллельного обращения, их можно будет обменять:

в коммерческих банках

в отделениях АО «Казпочта»

в филиалах Национального банка

При этом банки и «Казпочта» будут принимать старые банкноты еще три года после окончания срока обращения, а подразделения Нацбанка — бессрочно.

Зачем выводят старые купюры из оборота

В Нацбанке объяснили, что обновление связано с постепенным внедрением новой серии банкнот «Сакский стиль». На время переходного периода старые и новые купюры будут находиться в обращении одновременно.

Это необходимо для того, чтобы:

обеспечить плавный переход на новые банкноты

адаптировать банкоматы и кассовое оборудование

избежать неудобств для граждан и бизнеса

Итог

Переход на новые банкноты в Казахстане проходит поэтапно и без резких ограничений. Старые купюры пока остаются в обращении, а после завершения сроков их можно будет обменять в банках и «Казпочте» в течение нескольких лет.