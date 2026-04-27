18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 13:43

Казахстанцы ринулись скупать рубли: спрос вырос почти в 7 раз за месяц

Новости Казахстана 0 1 950

В марте 2026 года в Казахстане резко изменились валютные предпочтения населения: спрос на российский рубль вырос почти в семь раз, тогда как интерес к китайскому юаню обвалился до минимального уровня с 2020 года, следует из данных Нацбанка, сообщает Lada.kz. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Доллар: снижение за месяц, рост в годовом выражении

Спрос на доллар США в марте снизился по сравнению с февралем на 21,6%, до 106,6 млрд тенге (нетто-продажи обменников).

При этом в годовом выражении наблюдается обратная динамика — показатель вырос на 44,3% по сравнению с мартом 2025 года, когда он составлял 73,9 млрд тенге.

Евро показывает умеренный рост

Европейская валюта в марте демонстрировала более стабильную динамику. Объем покупок евро в обменниках составил 12 млрд тенге, что на 14,3% выше февральского уровня.

В годовом выражении рост оказался незначительным — около 3,4% (в марте 2025 года показатель составлял 11,6 млрд тенге).

Резкий рост интереса к российскому рублю

Наиболее заметные изменения зафиксированы в сегменте российского рубля. В марте спрос на него вырос почти в семь раз по сравнению с февралем и достиг 7,4 млрд тенге.

Годом ранее ситуация была противоположной: в марте 2025 года население активно продавало рубли, а нетто-покупки для обменников составляли минус 18,9 млрд тенге.

Эксперты отмечают, что интерес к рублю оставался слабым с конца 2024 года и большую часть 2025-го, однако в феврале 2026 года тенденция впервые за 14 месяцев начала меняться.

Юань обвалился до минимума с 2020 года

Наиболее резкое падение зафиксировано по китайскому юаню. В марте клиенты обменных пунктов продали валюты на 101,3 млн тенге.

Для сравнения, в феврале наблюдалась обратная динамика — покупки юаня составляли 44,7 млн тенге.

В марте 2025 года обменники приобрели у населения юаней лишь на 9,3 млн тенге, а текущий показатель стал самым низким с марта 2020 года.

Фунт стерлингов: снижение после февральского пика

Спрос на британский фунт стерлингов в марте составил 170,3 млн тенге, снизившись на 21,7% по сравнению с февралем (217,5 млн тенге).

В годовом выражении, напротив, наблюдается небольшой рост — на 4,5% относительно марта 2025 года (162,9 млн тенге).

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

