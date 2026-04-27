27.04.2026, 14:06

Казахстан отменяет регулирование цен на лекарства в аптеках: что ждет покупателей

Новости Казахстана 0 1 946

В Казахстане готовят поэтапную отмену государственного регулирования цен на лекарства в аптеках. Изменения затронут систему ценообразования и перечень препаратов, подпадающих под контроль, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: depositphotos.com
В стране до 2027 года планируется полностью отказаться от государственного регулирования стоимости лекарственных средств, продаваемых в аптеках. Сейчас большинство препаратов реализуются по предельным ценам, которые устанавливаются и пересматриваются дважды в год специальной комиссией при Министерстве здравоохранения.

Инициатива предполагает постепенный переход к новой модели ценообразования, основанной на цифровых системах учета и референтных ценах.

Что изменилось в правилах Минздрава

Министерство здравоохранения внесло поправки в действующие правила формирования предельных цен и наценок на лекарства и медицинские изделия.

Согласно документу, с 12 июля 2026 года в стране начнут действовать новые цифровые инструменты регулирования:

  • Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий — единая база данных, где будет собрана информация обо всех зарегистрированных и разрешенных к применению препаратах.
  • Портал референтного ценообразования — автоматизированная система, которая будет использоваться для формирования и анализа цен.

Эти механизмы должны повысить прозрачность рынка и упростить контроль за обращением лекарств.

Какие лекарства больше не будут под ценовым контролем

Одним из ключевых изменений стал пересмотр перечня препаратов, подлежащих государственному регулированию.

В проекте новых правил отсутствуют рецептурные лекарства, стоимость которых не превышает одного месячного расчетного показателя (МРП) — на данный момент это 4325 тенге.

Фактически это означает, что часть недорогих препаратов может выйти из-под жесткого ценового контроля государства.

Как сейчас регулируются цены на лекарства

На данный момент система ценообразования в фармацевтическом секторе Казахстана остается достаточно жесткой.

Как пояснил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов, предельные цены устанавливаются:

  • два раза в год,
  • почти на все препараты, представленные в розничной продаже,
  • а также на лекарства, закупаемые через единого дистрибьютора «СК-Фармация».

Аптечные сети обязаны строго соблюдать установленные ограничения и не имеют права продавать лекарства выше утвержденного предела.

Что изменится для рынка и потребителей

Ожидается, что постепенный отказ от жесткого ценового регулирования приведет к более гибкой системе формирования стоимости лекарств. При этом государство планирует сохранить контроль через цифровые платформы и референтные механизмы.

Однако окончательная модель регулирования и перечень препаратов, которые останутся под государственным контролем, будут уточняться по мере внедрения реформы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Всё это уже было с бензином, понятно что народ в очередной раз кидают.
27.04.2026, 09:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь