Казахстан отменяет регулирование цен на лекарства в аптеках: что ждет покупателей

В Казахстане готовят поэтапную отмену государственного регулирования цен на лекарства в аптеках. Изменения затронут систему ценообразования и перечень препаратов, подпадающих под контроль, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
В стране до 2027 года планируется полностью отказаться от государственного регулирования стоимости лекарственных средств, продаваемых в аптеках. Сейчас большинство препаратов реализуются по предельным ценам, которые устанавливаются и пересматриваются дважды в год специальной комиссией при Министерстве здравоохранения.
Инициатива предполагает постепенный переход к новой модели ценообразования, основанной на цифровых системах учета и референтных ценах.
Министерство здравоохранения внесло поправки в действующие правила формирования предельных цен и наценок на лекарства и медицинские изделия.
Согласно документу, с 12 июля 2026 года в стране начнут действовать новые цифровые инструменты регулирования:
Эти механизмы должны повысить прозрачность рынка и упростить контроль за обращением лекарств.
Одним из ключевых изменений стал пересмотр перечня препаратов, подлежащих государственному регулированию.
В проекте новых правил отсутствуют рецептурные лекарства, стоимость которых не превышает одного месячного расчетного показателя (МРП) — на данный момент это 4325 тенге.
Фактически это означает, что часть недорогих препаратов может выйти из-под жесткого ценового контроля государства.
На данный момент система ценообразования в фармацевтическом секторе Казахстана остается достаточно жесткой.
Как пояснил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов, предельные цены устанавливаются:
Аптечные сети обязаны строго соблюдать установленные ограничения и не имеют права продавать лекарства выше утвержденного предела.
Ожидается, что постепенный отказ от жесткого ценового регулирования приведет к более гибкой системе формирования стоимости лекарств. При этом государство планирует сохранить контроль через цифровые платформы и референтные механизмы.
Однако окончательная модель регулирования и перечень препаратов, которые останутся под государственным контролем, будут уточняться по мере внедрения реформы.
