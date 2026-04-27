Казахстан готовит специалистов «в никуда»: названы профессии, которые исчезнут первыми

В Казахстане пересматривают подходы к подготовке кадров на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Депутат мажилиса заявил, что значительная часть профессий и образовательных программ может устареть уже в ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Казахстане усиливается дискуссия о необходимости реформирования системы высшего образования в условиях ускоренной автоматизации и развития искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, до 40% навыков, которым сегодня обучают студентов, потребуют обновления уже к 2030 году.

Об этом заявил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, отметив, что рынок труда меняется быстрее, чем успевает адаптироваться система подготовки кадров.

ИИ меняет структуру занятости

По словам парламентария, искусственный интеллект оказывает влияние примерно на 40% рабочих мест в мире. При этом изменения впервые затрагивают не только физический труд, но и так называемую «офисную элиту».

Речь идет о таких профессиях, как:

юристы и младшие юридические специалисты

аналитики

переводчики

бухгалтеры

финансисты

Аймагамбетов отметил, что крупные технологические компании уже оптимизируют персонал, сокращая тысячи сотрудников на фоне внедрения ИИ-решений.

Университетам предлагают вернуться к фундаментальному образованию

В новых условиях, по мнению депутата, высшее образование должно сместить акцент с узкой специализации на развитие базовых навыков мышления.

В числе ключевых дисциплин он назвал:

философию

социологию

языки

логику

этику

По его словам, именно гуманитарная подготовка формирует способность критически мыслить, задавать вопросы и адаптироваться к изменениям.

Он подчеркнул, что задача университета сегодня — не просто подготовить человека к конкретной профессии, а научить его переобучаться и ориентироваться в быстро меняющемся мире.

Госзаказ и дисбаланс на рынке образования

Аймагамбетов отметил, что государственный образовательный заказ в Казахстане увеличен до 77 тысяч грантов, однако сама система распределения, по его мнению, устарела.

Она не учитывает, какие профессии могут быть автоматизированы в ближайшие годы.

Он привел данные о высоком конкурсе на ряд направлений:

переводческое дело — 16 человек на место

международные отношения — 13

право — 8

При этом именно эти сферы, по его словам, наиболее уязвимы перед автоматизацией.

В то же время менее популярные, но востребованные в экономике направления остаются недоукомплектованными:

животноводство — 0,15 человека на место

металлургия — 0,07

Проблема перепроизводства специалистов

Отдельно депутат обратил внимание на дисбаланс между числом выпускников и потребностями рынка.

По его словам:

только 31% выпускников IT-специальностей работают по профессии

уровень трудоустройства в разных отчетах отличается до 14 раз

по отдельным направлениям выпуск специалистов превышает спрос в 5–6 раз

Также он отметил, что значительная часть вузов продолжает набор студентов на платной основе по устаревающим направлениям, усиливая перегрузку рынка труда.

IT и иллюзия востребованности

Несмотря на высокий спрос на IT-направления в предыдущие годы, ситуация, по словам депутата, начинает меняться.

Он привел данные исследований, согласно которым занятость молодых разработчиков в возрасте 22–25 лет за год снизилась почти на 20%.

Это, по его словам, связано с тем, что искусственный интеллект уже способен выполнять часть задач, ранее требовавших участия программистов начального уровня.

Новый подход: ИИ как часть профессии

Главный акцент, по мнению Аймагамбетова, должен быть сделан не на отдельных курсах по искусственному интеллекту, а на его интеграции в каждую специальность.

В качестве примеров он привел:

юристов , которые должны уметь использовать ИИ для анализа судебной практики

, которые должны уметь использовать ИИ для анализа судебной практики архитекторов, применяющих генеративный дизайн для создания проектов

Он отметил, что поверхностное обучение цифровой грамотности не дает реальных навыков работы с технологиями будущего.

Риски для системы образования

По словам депутата, без глубокой трансформации образовательной модели Казахстан рискует готовить специалистов, не соответствующих требованиям рынка.

Он подчеркнул, что:

56% новых рабочих мест к 2030 году будут связаны с профессиями среднего и низкого уровня квалификации

система продолжает выпускать избыточное количество специалистов с высшим образованием по отдельным направлениям

формируется разрыв между образованием и реальной экономикой

Вывод

Эксперты и депутаты сходятся во мнении, что система образования Казахстана нуждается в пересмотре с учетом влияния искусственного интеллекта. Основной задачей становится не просто подготовка кадров, а формирование гибких навыков, позволяющих адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда.