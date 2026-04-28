Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
27.04.2026, 20:43

Названы две ошибки, из-за которых казахстанцы чаще всего не получают водительские права

В спецЦОНе назвали две самые распространенные ошибки, из-за которых кандидаты чаще всего не сдают практический экзамен на водительские права. Также в ведомстве рассказали о мерах, направленных на повышение качества подготовки будущих водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: azh.kz

Основные ошибки на экзамене

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» в Шымкенте сообщили, что чаще всего кандидаты допускают две типичные ошибки: несвоевременное включение указателей поворота и пересечение стоп-линии.

Именно эти нарушения становятся причиной большинства неудач во время практической части экзамена.

Пробный экзамен помогает снизить количество ошибок

Для повышения уровня подготовки будущим водителям предлагают пройти предварительное тестирование.

С начала 2026 года такой возможностью воспользовались около 300 человек.

Услуга доступна в спецЦОНе по адресу: микрорайон Достык, 2343/1.

По словам представителей ведомства, пробный экзамен позволяет кандидатам заранее оценить свои навыки и выявить ошибки, которые могут привести к провалу на реальной аттестации.

Условия прохождения пробного экзамена

Кандидаты могут выбрать автомобиль с механической или автоматической коробкой передач.

Обязательным условием допуска остается наличие свидетельства об окончании автошколы.

Также в «Правительстве для граждан» уточнили, что услуга является платной и доступна только по предварительной записи через мобильное приложение «ЦОН» в разделе «Пробное вождение».

Перед записью рекомендуется ознакомиться с условиями публичной оферты.

Безопасность на автодромах: фиксируются ДТП

По данным ведомства, необходимость дополнительной подготовки подтверждается статистикой происшествий на автодромах.

В 2025 году в спецЦОНах страны зафиксировано 69 аварий, а за первый квартал 2026 года — уже 22 инцидента.

Каждое такое происшествие приводит к временной остановке автомобилей и увеличению очередей для других кандидатов.

Пример аварии в Шымкенте

Отдельно отмечается январский случай в Шымкенте, когда учебный автомобиль перевернулся во время экзамена из-за потери управления.

Инцидент стал одним из примеров рисков, связанных с недостаточной подготовкой кандидатов.

Общая ситуация на дорогах Казахстана

Проблема подготовки водителей отражается и на общей дорожной статистике.

В 2025 году количество ДТП в стране выросло на 14,4% и превысило 36 тысяч случаев. В результате аварий погибли 2 330 человек.

Возможные изменения правил сдачи экзаменов

В профильных ведомствах рассматривают изменения правил сдачи экзаменов на права.

Планируется разрешить неограниченное количество пересдач теории и практики с интервалом в 10 дней.

При этом после трех неудачных попыток возвращаться в автошколу не потребуется, однако каждая последующая пересдача станет платной.

Ужесточение требований к автошколам

Параллельно МВД усиливает контроль за автошколами.

В ходе проверок приостановлена работа 701 учебной группы. Среди нарушений:

  • отсутствие разметки и дорожных знаков на автодромах;
  • использование неисправных автомобилей без техосмотра и страховки.

В Мажилисе также рассматривается законопроект, который отменит упрощенный порядок открытия автошкол и введет систему государственных разрешений. Это позволит усилить контроль за качеством подготовки водителей уже на этапе обучения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь