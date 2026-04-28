Названы две ошибки, из-за которых казахстанцы чаще всего не получают водительские права

В спецЦОНе назвали две самые распространенные ошибки, из-за которых кандидаты чаще всего не сдают практический экзамен на водительские права. Также в ведомстве рассказали о мерах, направленных на повышение качества подготовки будущих водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» в Шымкенте сообщили, что чаще всего кандидаты допускают две типичные ошибки: несвоевременное включение указателей поворота и пересечение стоп-линии.
Именно эти нарушения становятся причиной большинства неудач во время практической части экзамена.
Для повышения уровня подготовки будущим водителям предлагают пройти предварительное тестирование.
С начала 2026 года такой возможностью воспользовались около 300 человек.
Услуга доступна в спецЦОНе по адресу: микрорайон Достык, 2343/1.
По словам представителей ведомства, пробный экзамен позволяет кандидатам заранее оценить свои навыки и выявить ошибки, которые могут привести к провалу на реальной аттестации.
Кандидаты могут выбрать автомобиль с механической или автоматической коробкой передач.
Обязательным условием допуска остается наличие свидетельства об окончании автошколы.
Также в «Правительстве для граждан» уточнили, что услуга является платной и доступна только по предварительной записи через мобильное приложение «ЦОН» в разделе «Пробное вождение».
Перед записью рекомендуется ознакомиться с условиями публичной оферты.
По данным ведомства, необходимость дополнительной подготовки подтверждается статистикой происшествий на автодромах.
В 2025 году в спецЦОНах страны зафиксировано 69 аварий, а за первый квартал 2026 года — уже 22 инцидента.
Каждое такое происшествие приводит к временной остановке автомобилей и увеличению очередей для других кандидатов.
Отдельно отмечается январский случай в Шымкенте, когда учебный автомобиль перевернулся во время экзамена из-за потери управления.
Инцидент стал одним из примеров рисков, связанных с недостаточной подготовкой кандидатов.
Проблема подготовки водителей отражается и на общей дорожной статистике.
В 2025 году количество ДТП в стране выросло на 14,4% и превысило 36 тысяч случаев. В результате аварий погибли 2 330 человек.
В профильных ведомствах рассматривают изменения правил сдачи экзаменов на права.
Планируется разрешить неограниченное количество пересдач теории и практики с интервалом в 10 дней.
При этом после трех неудачных попыток возвращаться в автошколу не потребуется, однако каждая последующая пересдача станет платной.
Параллельно МВД усиливает контроль за автошколами.
В ходе проверок приостановлена работа 701 учебной группы. Среди нарушений:
В Мажилисе также рассматривается законопроект, который отменит упрощенный порядок открытия автошкол и введет систему государственных разрешений. Это позволит усилить контроль за качеством подготовки водителей уже на этапе обучения.
