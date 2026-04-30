Лавров прибыл в Казахстан: на столе переговоров — стратегическое партнерство

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В Астане он проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Казахстан. Визит носит официальный характер и включает серию встреч на высшем уровне в Астане.

По данным дипломатических источников, программа визита предусматривает переговоры с руководством страны, включая главу государства Касым-Жомарта Токаева и нового руководителя внешнеполитического ведомства Казахстана Ермека Кошербаева.

Центральная тема переговоров — стратегическое партнерство

Основное внимание в ходе встреч будет уделено развитию российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений.

Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая политический диалог и координацию на международной арене.

Отдельный акцент ожидается на дальнейшем укреплении связей между двумя странами в условиях текущей региональной и глобальной повестки.

Экономика, культура и гуманитарные связи

В повестке переговоров также значится расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Ожидается обсуждение совместных проектов и углубление взаимодействия в культурно-гуманитарном направлении, которое традиционно остается одной из опорных составляющих отношений двух стран.

Платформы взаимодействия и международные вопросы

Отдельный блок переговоров будет посвящен работе в рамках международных и региональных объединений.

Речь идет о координации позиций в таких структурах, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Стороны также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Контекст визита

Ранее Сергей Лавров посещал Казахстан в апреле прошлого года, когда принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Тогда также проходили рабочие консультации с казахстанской стороной в формате «сверки часов» по ключевым направлениям сотрудничества.

Нынешний визит проходит на фоне подготовки к новым контактам на высшем уровне и дальнейшей синхронизации внешнеполитических подходов двух стран.

