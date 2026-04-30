Что изменится для кафе и ресторанов в Казахстане с 1 июля: официальное заявление властей

В Казахстане разъяснили изменения в санитарных правилах для объектов общественного питания. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что новые нормы не затронут работу кафе и ресторанов и не предусматривают ужесточения требований, сообщает Lada.kz.

Официальное разъяснение КСЭК

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) сообщили о внесении корректировок в санитарные правила для объектов общественного питания. Приказ был подписан в марте 2026 года.

При этом в ведомстве подчеркнули, что распространяемая информация о якобы ужесточении требований с 1 июля не соответствует действительности.

По данным КСЭК, изменения носят исключительно технический и редакционный характер и не вводят новых ограничений для бизнеса.

Кафе и рестораны под новые правила не попадают

В комитете отдельно уточнили, что корректировки не касаются работы кафе, ресторанов и других объектов общественного питания в привычном понимании бизнеса.

Основные нормы, регулирующие деятельность общепита, остаются без изменений. Это означает, что предприниматели продолжат работать по действующим санитарным требованиям без дополнительных ограничений.

Где действительно появились изменения

Обновления затронули не сферу общепита напрямую, а отдельные категории социальных объектов.

Изменения коснулись:

детских санаториев и оздоровительных организаций;

образовательных учреждений.

Для этих категорий были уточнены требования, в частности:

разграничены нормы площадей столовых и обеденных залов;

приведены формулировки в соответствие с действующими нормативами.

Причина корректировок — обновление законодательства

Часть изменений связана с принятием нового Строительного кодекса, который вступает в силу с 1 июля 2026 года.

В связи с этим в санитарных правилах:

обновлены формулировки;

скорректированы ссылки на нормативные акты;

приведены документы в соответствие с новой правовой базой.

Итог

В КСЭК подчеркнули, что кафе и рестораны в Казахстане продолжат работать по действующим санитарным нормам, а информация об ужесточении требований с 1 июля не имеет оснований.