Одна ошибка перед продажей смартфона может оставить казахстанцев без денег

Эксперты напомнили, что перед продажей смартфона важно не только удалить фотографии, но и правильно отключить аккаунты, банковские сервисы и защитить личные данные от мошенников, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Почему простого удаления файлов недостаточно

В Казахстане продолжает расти рынок подержанных смартфонов. На площадках объявлений ежедневно появляются тысячи устройств, которые переходят от одного владельца к другому. Однако вместе с гаджетом новый пользователь может получить доступ и к чужим личным данным.

Специалисты предупреждают: обычного удаления фотографий и переписок недостаточно. Современный смартфон хранит не только контакты и снимки, но и банковские приложения, документы, пароли, переписки и данные для авторизации.

По словам экспертов, неподготовленный к продаже телефон может стать источником утечки персональной информации, кражи аккаунтов и даже финансовых потерь.

Первый шаг – резервное копирование

Перед очисткой устройства владельцам рекомендуют сохранить всю важную информацию.

Пользователям Android советуют синхронизировать данные с Google-аккаунтом. Это позволит сохранить контакты, календари, настройки приложений и другие данные. Фото и видео рекомендуется перенести в «Google Фото» либо на внешний носитель.

Владельцам iPhone специалисты рекомендуют создать резервную копию через iCloud или компьютер.

Отдельное внимание следует уделить мессенджерам, особенно WhatsApp. История переписок хранится отдельно, поэтому резервную копию необходимо создавать непосредственно в настройках приложения. В противном случае чаты могут быть утеряны после перехода на новый телефон.

Главная ошибка при продаже смартфона

Одной из самых распространенных ошибок специалисты называют сброс настроек без предварительного выхода из аккаунтов.

На современных смартфонах работают системы защиты Factory Reset Protection на Android и Find My iPhone на iOS. Если просто стереть данные, устройство после включения потребует ввод старого Google-аккаунта или Apple ID.

В результате покупатель получает фактически заблокированный смартфон, а продавцу приходится решать дополнительные проблемы.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют:

вручную выйти из Google-аккаунта или Apple ID через настройки;

удалить устройство из списка доверенных через браузер;

отключить функцию поиска устройства.

Что говорит закон

Эксперты напоминают, что передача смартфона с активными аккаунтами может привести к утечке персональных данных.

Согласно статье 8 Закона РК «О персональных данных и их защите», гражданин имеет право на защиту своей личной информации. При этом использование чужих данных новым владельцем устройства может подпадать под статью 147 Уголовного кодекса Казахстана – «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных».

Банковские приложения требуют отдельного внимания

Специалисты подчеркивают, что удаление банковского приложения не означает полного отключения доступа к счетам.

Во многих мобильных банках существует список доверенных устройств. Поэтому перед продажей смартфона необходимо удалить устройство из списка разрешенных в настройках безопасности приложения.

Эксперты поясняют, что это позволит предотвратить несанкционированный вход в личный кабинет даже в случае восстановления злоумышленниками SIM-карты или номера телефона.

Что делать с двухфакторной аутентификацией

Если на смартфоне используется двухфакторная аутентификация через Google Authenticator или аналогичные сервисы, ключи доступа необходимо заранее перенести на новое устройство.

В противном случае пользователь может потерять доступ к электронной почте, корпоративным сервисам, криптокошелькам и другим аккаунтам.

Не забудьте SIM-карту и карту памяти

Перед продажей специалисты советуют обязательно извлечь SIM-карту и карту памяти.

Даже после форматирования microSD-карт часть информации можно восстановить при помощи специальных программ. Если карта памяти продается вместе со смартфоном, эксперты рекомендуют несколько раз перезаписать ее крупными файлами – например, длинными видеороликами – чтобы старые данные были физически уничтожены.

Для старых смартфонов Android версии 5.0 и ниже дополнительно советуют вручную включить шифрование памяти перед сбросом настроек.

Почему важно сохранить доказательства продажи

Эксперты также рекомендуют сохранять переписку с покупателем, скриншоты объявления или составлять простой акт приема-передачи.

Это может пригодиться, если смартфон впоследствии окажется связан с противоправными действиями. По словам специалистов, правоохранительные органы нередко устанавливают владельцев устройств по IMEI-коду, и наличие подтверждения продажи поможет избежать лишних вопросов.

Чек-лист перед продажей смартфона

Перед передачей устройства новому владельцу специалисты советуют убедиться, что выполнены все основные действия: