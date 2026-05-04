Названы профессии, которые будут кормить казахстанцев

В ближайшие десять лет Казахстану потребуется около 2,7 млн новых специалистов. Наибольший спрос прогнозируется в сферах образования, промышленности, здравоохранения и строительства, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Какие специалисты будут востребованы в Казахстане

По прогнозам ведомства, до 2035 года рынок труда страны будет активно расширяться, а структура занятости — меняться в сторону роста потребности в квалифицированных кадрах.

Общая потребность в работниках оценивается в 2,7 млн человек.

Лидирующие отрасли по спросу на кадры

Наибольшее количество специалистов потребуется в следующих сферах:

Образование — 408 тыс. человек (15,1%)

— 408 тыс. человек (15,1%) Обрабатывающая промышленность — 271 тыс. человек (10%)

— 271 тыс. человек (10%) Торговля — 228,9 тыс. человек (8,4%)

— 228,9 тыс. человек (8,4%) Здравоохранение — 220,1 тыс. человек (8,15%)

— 220,1 тыс. человек (8,15%) Сельское хозяйство — 214,2 тыс. человек (7,9%)

— 214,2 тыс. человек (7,9%) Строительство — 201,5 тыс. человек (7,4%)

Также сохраняется спрос на специалистов в менее масштабных, но стратегически важных отраслях:

электро- и энергоснабжение — 52,1 тыс. человек (2%)

информационно-коммуникационные технологии — 42,5 тыс. человек (1,6%)

Где будет наибольший спрос на работников

Отдельный прогноз составлен по крупнейшим городам и регионам страны.

Города-центры занятости

Алматы — 425,2 тыс. вакансий

— 425,2 тыс. вакансий Астана — 241,1 тыс. специалистов

— 241,1 тыс. специалистов Шымкент — 130,4 тыс. работников

Регионы с высоким спросом

Карагандинская область — 175,8 тыс. человек

Туркестанская область — 161,4 тыс. человек

Алматинская область — 160,1 тыс. человек

Что это означает для рынка труда

Рост потребности в кадрах указывает на расширение экономики и усиление ключевых отраслей. При этом особенно заметен устойчивый спрос на работников сферы образования и производственного сектора, которые формируют основу долгосрочного развития страны.

Эксперты отмечают, что структура занятости будет постепенно смещаться в сторону квалифицированного труда и технических профессий.