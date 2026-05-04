Названы профессии, которые будут кормить казахстанцев

В ближайшие десять лет Казахстану потребуется около 2,7 млн новых специалистов. Наибольший спрос прогнозируется в сферах образования, промышленности, здравоохранения и строительства, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Какие специалисты будут востребованы в Казахстане

По прогнозам ведомства, до 2035 года рынок труда страны будет активно расширяться, а структура занятости — меняться в сторону роста потребности в квалифицированных кадрах.

Общая потребность в работниках оценивается в 2,7 млн человек.

Лидирующие отрасли по спросу на кадры

Наибольшее количество специалистов потребуется в следующих сферах:

  • Образование — 408 тыс. человек (15,1%)
  • Обрабатывающая промышленность — 271 тыс. человек (10%)
  • Торговля — 228,9 тыс. человек (8,4%)
  • Здравоохранение — 220,1 тыс. человек (8,15%)
  • Сельское хозяйство — 214,2 тыс. человек (7,9%)
  • Строительство — 201,5 тыс. человек (7,4%)

Также сохраняется спрос на специалистов в менее масштабных, но стратегически важных отраслях:

  • электро- и энергоснабжение — 52,1 тыс. человек (2%)
  • информационно-коммуникационные технологии — 42,5 тыс. человек (1,6%)

Где будет наибольший спрос на работников

Отдельный прогноз составлен по крупнейшим городам и регионам страны.

Города-центры занятости

  • Алматы — 425,2 тыс. вакансий
  • Астана — 241,1 тыс. специалистов
  • Шымкент — 130,4 тыс. работников

Регионы с высоким спросом

  • Карагандинская область — 175,8 тыс. человек
  • Туркестанская область — 161,4 тыс. человек
  • Алматинская область — 160,1 тыс. человек

Что это означает для рынка труда

Рост потребности в кадрах указывает на расширение экономики и усиление ключевых отраслей. При этом особенно заметен устойчивый спрос на работников сферы образования и производственного сектора, которые формируют основу долгосрочного развития страны.

Эксперты отмечают, что структура занятости будет постепенно смещаться в сторону квалифицированного труда и технических профессий.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь