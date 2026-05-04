В Казахстане перезапустили один из ключевых НПЗ — что изменилось после ремонта

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершился плановый ремонт, который позволил предприятию перейти на увеличенный межремонтный период. Следующие масштабные работы запланированы только на 2030 год, сообщает Lada.kz.

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершены планово-предупредительные работы (ППР), которые стартовали 27 марта и были выполнены с опережением графика. Об этом сообщили в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Работы завершились на три дня раньше запланированного срока, после чего производственные установки постепенно вернулись к штатному режиму.

Производство восстановлено в два этапа

По информации предприятия, запуск технологических процессов проходил поэтапно:

первичная переработка нефти возобновила работу 22 апреля;

установки глубокой переработки вышли на рабочий режим 2 мая.

Такой подход позволил обеспечить стабильность технологических процессов и снизить риски для оборудования.

Проверка сотен единиц оборудования и ключевых установок

В ходе планового ремонта специалисты провели масштабный технический осмотр и обновление оборудования. В частности:

проведено освидетельствование более 573 единиц оборудования;

проверено 170 трубопроводов;

выполнены капитальные ремонты ключевых печей и технологических агрегатов.

Особое внимание уделялось основным производственным установкам, включая:

ЭЛОУ-АТ;

установки гидроочистки дизельного топлива;

установки каталитического крекинга.

Эти системы играют ключевую роль в глубокой переработке нефти и выпуске нефтепродуктов.

Поставки нефтепродуктов оставались стабильными

Несмотря на проведение масштабных ремонтных работ, предприятие обеспечило бесперебойные поставки топлива на рынок. Это стало возможным благодаря заранее сформированным резервам.

Таким образом, ремонт не оказал негативного влияния на внутренний рынок нефтепродуктов.

Завод переходит на новый режим работы

В руководстве Шымкентского НПЗ подчеркнули, что завершившийся ППР стал важным этапом в работе предприятия.

Главное изменение — переход на увеличенный межремонтный период. Это означает, что крупные остановки производства будут проводиться реже.

Следующие масштабные ремонтные работы на заводе запланированы на 2030 год. При этом в 2028 году предусмотрен краткосрочный текущий ремонт отдельных установок.