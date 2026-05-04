В Казахстане подорожало официальное трудоустройство: названы причины

В Казахстане официальная заработная плата становится всё более затратной для бизнеса на фоне растущей налоговой нагрузки, что, по мнению экспертов, может подталкивать компании к уходу в «серые» схемы оплаты труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Официальная заработная плата в Казахстане остаётся ключевым источником дохода для большинства граждан и одновременно основой их социальной защиты. Однако рост обязательных платежей и налогов делает «белую» занятость всё менее выгодной для работодателей, считают эксперты.
Официальное трудоустройство обеспечивает работникам не только регулярный доход, но и ряд социальных гарантий. Из заработной платы удерживаются:
Дополнительно работодатель за свой счёт оплачивает:
Таким образом, официальная зарплата формирует будущую пенсию и социальную защиту, но одновременно увеличивает нагрузку на бизнес.
Несмотря на законодательные требования, часть компаний и работников продолжают использовать неформальные схемы оплаты — от частичной выдачи зарплаты «в конвертах» до оформления через ИП или договоры гражданско-правового характера.
По оценкам, ранее сообщалось, что значительная доля работников в стране может быть занята без полноценного трудового договора, что создаёт риски как для государства, так и для самих граждан.
Налоговый эксперт Айдар Масатбаев в своём Telegram-канале «ProНалоги Казахстан» отмечает, что проблема характерна не только для Казахстана.
Согласно отчёту ОЭСР Taxing Wages 2026, в 2025 году налоговая нагрузка на труд в странах организации продолжила расти и достигла в среднем 35,1% — это уже четвёртый год подряд роста.
Важно, что речь идёт не только о налогах, но и о совокупных обязательных социальных платежах, которые увеличивают стоимость рабочей силы для работодателя.
По словам эксперта, увеличение затрат на официальное трудоустройство делает «белую» занятость менее конкурентной.
Айдар Масатбаев отмечает, что государство одновременно декларирует необходимость вывода бизнеса из тени и стимулирования официальной занятости, однако рост фискальной нагрузки может давать обратный эффект.
Фактически, компании оказываются перед выбором:
Эксперты подчёркивают, что краткосрочная выгода от «серой» зарплаты может обернуться долгосрочными потерями для сотрудников.
При неофициальной занятости работники частично или полностью лишаются:
Рост налоговой нагрузки на труд в Казахстане усиливает давление на работодателей и может способствовать сохранению теневой занятости. Эксперты считают, что баланс между фискальной политикой и стимулом к официальному трудоустройству становится ключевым вызовом для рынка труда.
