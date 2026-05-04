Премьер-министр Чехии рассказал о просьбах МИДа надавить на Казахстан из-за России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД страны якобы подготовили для него инструкцию с призывом обратиться к Казахстану с рекомендацией сократить контакты с Россией и Китаем. Это заявление он сделал в эфире чешского телевидения, вызвав политический резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

«Памятка» от МИД: что рассказал Бабиш

В ходе интервью на телеканале TV Nova чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что получил документ, подготовленный, по его словам, представителями Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал чешский премьер.

Политик отметил, что был удивлён подобной формулировкой и воспринял её крайне критически.

Он подчеркнул, что подобные внешнеполитические установки, изложенные в документе, показались ему чрезмерно жёсткими и несоответствующими текущим дипломатическим реалиям.

Кто мог подготовить документ

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, премьер заявил, что не знает конкретных авторов текста. По его словам, документ был подготовлен «какими-то чиновниками».

При этом AАндрей Бабиш предположил, что к его подготовке мог быть причастен бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, однако прямых подтверждений этим словам он не привёл.

Критика внешней политики Чехии

В том же интервью глава чешского правительства резко высказался о внешнеполитическом курсе предыдущего кабинета министров. По его оценке, действия властей в последние годы привели к ухудшению отношений Чехии с рядом ключевых государств.

Он заявил, что текущие контакты с мировыми державами, включая Китай, находятся, по его мнению, в наиболее сложном состоянии за всю историю современной Чехии. Это, как считает премьер, уже отражается на экономических интересах и работе чешских компаний за рубежом.

Политический контекст заявления

Высказывания Андрей Бабиш фактически стали частью более широкой дискуссии внутри Чехии о направлениях внешней политики и балансе отношений с крупными мировыми игроками.

Тема Казахстана в этом контексте прозвучала как пример дипломатических рекомендаций, которые вызвали споры внутри политического истеблишмента страны и привлекли дополнительное внимание к работе внешнеполитического ведомства.