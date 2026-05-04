Выходные дни на 7 и 9 мая в 2026 году: казахстанцев ждут изменения в рабочем графике

В мае 2026 года казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных выходных. Рассказываем, как распределятся дни отдыха и работы в зависимости от графика, сообщает Lada.kz.

Как казахстанцы отдохнут на 7 и 9 мая

Праздничные дни в начале месяца сформируют длинные выходные:

7 мая (четверг) — государственный праздник, выходной;

— государственный праздник, выходной; 9 мая (суббота) — День Победы, также выходной;

— День Победы, также выходной; 11 мая (понедельник) — дополнительный выходной за счёт переноса.

Таким образом, у части казахстанцев появится возможность для более продолжительного отдыха.

График для пятидневной рабочей недели

Для тех, кто работает по стандартному графику 5/2, начало мая будет выглядеть так:

4–6 мая — рабочие дни;

7 мая — выходной;

8 мая — рабочий день;

9 мая — праздничный выходной;

10 мая — воскресенье;

11 мая — дополнительный выходной.

В результате формируется удобное сочетание рабочих и выходных дней, позволяющее планировать поездки или короткий отпуск.

Как отдыхают при шестидневной неделе

У работников с шестидневным графиком распределение будет менее продолжительным:

7 мая — выходной;

8 мая — рабочий день;

9 мая — праздничный выходной;

10 мая — воскресенье (выходной);

11 мая — рабочий день.

В этом случае дополнительный перенос не предусмотрен.

Дополнительный выходной в конце месяца

Отдельно стоит отметить еще один праздничный день:

27 мая — первый день Курбан-айта, который также будет выходным.

Это позволит казахстанцам получить дополнительную передышку ближе к завершению месяца.