04.05.2026, 13:07

Выходные дни на 7 и 9 мая в 2026 году: казахстанцев ждут изменения в рабочем графике

Новости Казахстана

В мае 2026 года казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных выходных. Рассказываем, как распределятся дни отдыха и работы в зависимости от графика, сообщает Lada.kz. 

Фото: МИОР РК
Как казахстанцы отдохнут на 7 и 9 мая

Праздничные дни в начале месяца сформируют длинные выходные:

  • 7 мая (четверг) — государственный праздник, выходной;
  • 9 мая (суббота) — День Победы, также выходной;
  • 11 мая (понедельник) — дополнительный выходной за счёт переноса.

Таким образом, у части казахстанцев появится возможность для более продолжительного отдыха.

График для пятидневной рабочей недели

Для тех, кто работает по стандартному графику 5/2, начало мая будет выглядеть так:

  • 4–6 мая — рабочие дни;
  • 7 мая — выходной;
  • 8 мая — рабочий день;
  • 9 мая — праздничный выходной;
  • 10 мая — воскресенье;
  • 11 мая — дополнительный выходной.

В результате формируется удобное сочетание рабочих и выходных дней, позволяющее планировать поездки или короткий отпуск.

Как отдыхают при шестидневной неделе

У работников с шестидневным графиком распределение будет менее продолжительным:

  • 7 мая — выходной;
  • 8 мая — рабочий день;
  • 9 мая — праздничный выходной;
  • 10 мая — воскресенье (выходной);
  • 11 мая — рабочий день.

В этом случае дополнительный перенос не предусмотрен.

Дополнительный выходной в конце месяца

Отдельно стоит отметить еще один праздничный день:

  • 27 мая — первый день Курбан-айта, который также будет выходным.

Это позволит казахстанцам получить дополнительную передышку ближе к завершению месяца.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь