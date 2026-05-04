Несгораемые суммы: список банков в Казахстане, где всё еще можно забрать свои накопления

Казахстанцы, которые не успели вовремя получить гарантийное возмещение по депозитам в закрытых банках, по-прежнему имеют возможность вернуть свои средства. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) напомнили, что такие выплаты продолжаются при наличии подтвержденных уважительных причин, сообщает Lada.kz.

Речь идет о вкладчиках ликвидируемых банков, которые по различным обстоятельствам не обратились за компенсацией в установленный срок.

Выплаты уже завершены по ряду банков

По данным КФГД, процесс гарантийных выплат уже завершен по следующим банкам:

Qazaq Banki

Delta Bank

Банк Астаны

Tengri Bank

AsiaCredit Bank

Capital Bank Kazakhstan

Валют-Транзит Банк,

Казинвестбанк,

Эксимбанк Казахстан.

Однако КФГД и сейчас продолжает выплаты депозиторам этих банков при наличии обстоятельств, препятствовавших их обращению в установленный период выплаты (уважительные причины).

Что происходит, если срок пропущен

Если вкладчик не успел подать заявление вовремя, его невостребованные средства автоматически переводятся на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ как добровольные пенсионные взносы.

Однако в фонде подчеркивают: этот перевод не лишает гражданина права на получение выплаты через КФГД при наличии уважительных причин пропуска срока.

Какие причины считаются уважительными

Фонд рассматривает только документально подтвержденные обстоятельства, среди которых:

прохождение срочной военной службы

пребывание за границей

оформление наследства

нахождение в местах лишения свободы

иные обстоятельства, подтвержденные решением суда

Какие документы нужно предоставить

Для восстановления права на выплату необходимо подтвердить причину документами.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

свидетельство о смерти вкладчика и документы о наследстве

паспорт с отметками о выезде за границу или иные подтверждения

судебное решение (если причина устанавливается судом)

Как подать заявление

Заявление и документы можно подать:

лично в офисах КФГД в Алматы или Астане

по почте (в этом случае копии документов и подпись должны быть нотариально заверены)

Сроки рассмотрения и выплаты

В фонде отмечают, что полный пакет документов рассматривается в течение 5 рабочих дней.

При положительном решении средства перечисляются на банковский счет заявителя.

Сколько уже выплачено

С 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплатил около 60,2 млн тенге 40 вкладчикам, которые пропустили сроки обращения.