© 2002 – 2026 LADA.KZ
Несгораемые суммы: список банков в Казахстане, где всё еще можно забрать свои накопления

Казахстанцы, которые не успели вовремя получить гарантийное возмещение по депозитам в закрытых банках, по-прежнему имеют возможность вернуть свои средства. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) напомнили, что такие выплаты продолжаются при наличии подтвержденных уважительных причин, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Речь идет о вкладчиках ликвидируемых банков, которые по различным обстоятельствам не обратились за компенсацией в установленный срок.

Выплаты уже завершены по ряду банков

По данным КФГД, процесс гарантийных выплат уже завершен по следующим банкам:

  • Qazaq Banki
  • Delta Bank
  • Банк Астаны
  • Tengri Bank
  • AsiaCredit Bank
  • Capital Bank Kazakhstan
  • Валют-Транзит Банк,
  • Казинвестбанк,
  • Эксимбанк Казахстан.

Однако КФГД и сейчас продолжает выплаты депозиторам этих банков при наличии обстоятельств, препятствовавших их обращению в установленный период выплаты (уважительные причины).

Что происходит, если срок пропущен

Если вкладчик не успел подать заявление вовремя, его невостребованные средства автоматически переводятся на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ как добровольные пенсионные взносы.

Однако в фонде подчеркивают: этот перевод не лишает гражданина права на получение выплаты через КФГД при наличии уважительных причин пропуска срока.

Какие причины считаются уважительными

Фонд рассматривает только документально подтвержденные обстоятельства, среди которых:

  • прохождение срочной военной службы
  • пребывание за границей
  • оформление наследства
  • нахождение в местах лишения свободы
  • иные обстоятельства, подтвержденные решением суда

Какие документы нужно предоставить

Для восстановления права на выплату необходимо подтвердить причину документами.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

  • свидетельство о смерти вкладчика и документы о наследстве
  • паспорт с отметками о выезде за границу или иные подтверждения
  • судебное решение (если причина устанавливается судом)

Как подать заявление

Заявление и документы можно подать:

  • лично в офисах КФГД в Алматы или Астане
  • по почте (в этом случае копии документов и подпись должны быть нотариально заверены)

Сроки рассмотрения и выплаты

В фонде отмечают, что полный пакет документов рассматривается в течение 5 рабочих дней.

При положительном решении средства перечисляются на банковский счет заявителя.

Сколько уже выплачено

С 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплатил около 60,2 млн тенге 40 вкладчикам, которые пропустили сроки обращения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь