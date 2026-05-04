Несгораемые суммы: список банков в Казахстане, где всё еще можно забрать свои накопления

Казахстанцы, которые не успели вовремя получить гарантийное возмещение по депозитам в закрытых банках, по-прежнему имеют возможность вернуть свои средства. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) напомнили, что такие выплаты продолжаются при наличии подтвержденных уважительных причин, сообщает Lada.kz.
Речь идет о вкладчиках ликвидируемых банков, которые по различным обстоятельствам не обратились за компенсацией в установленный срок.
По данным КФГД, процесс гарантийных выплат уже завершен по следующим банкам:
Однако КФГД и сейчас продолжает выплаты депозиторам этих банков при наличии обстоятельств, препятствовавших их обращению в установленный период выплаты (уважительные причины).
Если вкладчик не успел подать заявление вовремя, его невостребованные средства автоматически переводятся на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ как добровольные пенсионные взносы.
Однако в фонде подчеркивают: этот перевод не лишает гражданина права на получение выплаты через КФГД при наличии уважительных причин пропуска срока.
Фонд рассматривает только документально подтвержденные обстоятельства, среди которых:
Для восстановления права на выплату необходимо подтвердить причину документами.
В зависимости от ситуации могут потребоваться:
Заявление и документы можно подать:
В фонде отмечают, что полный пакет документов рассматривается в течение 5 рабочих дней.
При положительном решении средства перечисляются на банковский счет заявителя.
С 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплатил около 60,2 млн тенге 40 вкладчикам, которые пропустили сроки обращения.
Комментарии0 комментарий(ев)