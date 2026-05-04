Токаев рассказал, как Казахстан будет экономить сотни миллиардов тенге ежегодно

В Казахстане цифровизация госуправления и внедрение искусственного интеллекта позволят ежегодно экономить свыше 200 млрд тенге за счет более эффективных госзакупок и автоматизации налоговых и таможенных процессов. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
В Казахстане внедряется новая система государственных закупок на основе аналитических и цифровых решений. По словам главы государства, именно этот блок реформ станет одним из ключевых источников экономии бюджетных средств.
На базе Национального каталога товаров, который включает более 23 млн позиций, формируется прогнозно-аналитическая модель госзакупок. Она позволит снизить неэффективные расходы и сократить издержки государства.
Ожидаемый эффект — экономия более 200 млрд тенге ежегодно.
Одним из шагов цифровой трансформации стала единая платформа таможенного оформления Keden.
Система уже позволяет:
Таким образом, процесс таможенного оформления становится быстрее и прозрачнее.
В стране также создается национальная логистическая платформа Smart Cargo. Она будет интегрирована с 127 источниками данных.
Система обеспечит:
Искусственный интеллект активно внедряется в сферу налогового администрирования. Новая интегрированная система позволила сократить время обработки документов с одного часа до одной минуты.
По данным властей, цифровизация уже упростила обслуживание для порядка 2 млн налогоплательщиков.
Отдельное внимание уделено финансовой аналитике. Платформа Smart Data Finance объединяет данные из 78 источников — от мобильных переводов до авиационных перелетов.
Система позволяет:
Комплексная цифровизация госуслуг, налоговой и таможенной сфер формирует в Казахстане новую модель управления, ориентированную на автоматизацию, прозрачность и значительное сокращение бюджетных расходов.
