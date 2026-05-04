Токаев рассказал, как Казахстан будет экономить сотни миллиардов тенге ежегодно

В Казахстане цифровизация госуправления и внедрение искусственного интеллекта позволят ежегодно экономить свыше 200 млрд тенге за счет более эффективных госзакупок и автоматизации налоговых и таможенных процессов. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Цифровизация госзакупок: экономия на сотни миллиардов

В Казахстане внедряется новая система государственных закупок на основе аналитических и цифровых решений. По словам главы государства, именно этот блок реформ станет одним из ключевых источников экономии бюджетных средств.

На базе Национального каталога товаров, который включает более 23 млн позиций, формируется прогнозно-аналитическая модель госзакупок. Она позволит снизить неэффективные расходы и сократить издержки государства.

Ожидаемый эффект — экономия более 200 млрд тенге ежегодно.

Таможня без задержек: платформа Keden

Одним из шагов цифровой трансформации стала единая платформа таможенного оформления Keden.

Система уже позволяет:

  • оформлять декларации менее чем за минуту
  • автоматически обрабатывать большую часть документов
  • снижать нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности

Таким образом, процесс таможенного оформления становится быстрее и прозрачнее.

Умная логистика: Smart Cargo и контроль данных

В стране также создается национальная логистическая платформа Smart Cargo. Она будет интегрирована с 127 источниками данных.

Система обеспечит:

  • ускоренное пересечение границы для добросовестных компаний
  • более точное управление логистическими потоками
  • снижение административных барьеров в торговле

Налоговая система с элементами ИИ

Искусственный интеллект активно внедряется в сферу налогового администрирования. Новая интегрированная система позволила сократить время обработки документов с одного часа до одной минуты.

По данным властей, цифровизация уже упростила обслуживание для порядка 2 млн налогоплательщиков.

Smart Data Finance: контроль бюджета в реальном времени

Отдельное внимание уделено финансовой аналитике. Платформа Smart Data Finance объединяет данные из 78 источников — от мобильных переводов до авиационных перелетов.

Система позволяет:

  • вести онлайн-мониторинг бюджета
  • выявлять рискованные платежи
  • предотвращать потенциальные потери на сотни миллиардов тенге

Итог

Комплексная цифровизация госуслуг, налоговой и таможенной сфер формирует в Казахстане новую модель управления, ориентированную на автоматизацию, прозрачность и значительное сокращение бюджетных расходов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь