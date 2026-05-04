Виртуальным операторам связи официально разрешат работать в Казахстане: что изменится для абонентов

В Казахстан рассматривают изменения, которые могут открыть рынок для виртуальных операторов сотовой связи. Проект нормативного акта вынесен на публичное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

фото: maple's photographs / Getty Images

Новый шаг в регулировании телеком-рынка

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан разработало проект приказа, который предусматривает внесение изменений и дополнений в действующие правила оказания государственной услуги по выдаче разрешения виртуальному оператору сотовой связи.

Документ направлен на совершенствование нормативной базы и упрощение процедур, связанных с доступом новых игроков на рынок мобильной связи.

Инициатива предполагает формирование более прозрачных условий для получения разрешений и развитие конкурентной среды в телеком-секторе.

Что изменится для виртуальных операторов

Речь идет о создании правовой основы, которая позволит виртуальным операторам связи официально работать в стране.

Такие компании, как правило, не владеют собственной инфраструктурой, а используют сети действующих мобильных операторов, предлагая услуги под своим брендом. Это может привести к расширению выбора для потребителей и потенциальному снижению цен на услуги связи.

Обсуждение проекта и сроки

Проект приказа размещен для общественного обсуждения. В Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан уточнили, что обсуждение документа продлится до 20 мая 2026 года.

Граждане и участники рынка могут направлять свои предложения и замечания через портал Открытые НПА.

Значение для рынка связи

Ожидается, что внедрение виртуальных операторов может усилить конкуренцию в телеком-отрасли, а также стимулировать появление новых цифровых сервисов.

Для рынка это потенциально означает расширение тарифных предложений и развитие инновационных моделей обслуживания абонентов.