Температура воды в Каспийском море
05.05.2026, 07:37

В Казахстане меняют правила декретных выплат: как изменится порядок получения пособий

Новости Казахстана

В Казахстане обсуждают возможное ужесточение правил назначения декретных выплат. В будущем для их получения могут ввести дополнительную сверку доходов с налоговыми данными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Причина изменений — аудит и выявленные риски

По данным профильных ведомств, корректировка правил связана с результатами проверок Высшей аудиторской палаты. Специалисты указывают на необходимость усиления прозрачности системы социального страхования и предотвращения возможных злоупотреблений.

Ранее порядок начисления декретных выплат уже пересматривался: в частности, вводились ограничения по максимальным суммам пособий. Теперь акцент делается на подтверждение реального дохода граждан.

Какие новые требования могут ввести

Согласно обсуждаемым предложениям, при назначении декретных выплат могут начать учитывать дополнительные источники информации о доходах граждан. Среди них:

  • данные о доходах, подтвержденных через онлайн-кассы и электронные сервисы;
  • сведения об уплате социальных отчислений;
  • данные из Фонда социального медицинского страхования;
  • сопоставление с налоговыми декларациями при корректировке доходов.

Как поясняют в АО «ГФСС», такая система позволит более точно оценивать фактический уровень доходов заявителей.

Комментарий фонда: усиление контроля за выплатами

Заместитель председателя правления АО «Государственный фонд социального страхования» Марат Жаныбеков отметил, что предлагаемые меры направлены на повышение прозрачности системы.

По его словам, при необходимости будет проводиться сверка данных с налоговыми органами и другими государственными базами.

Борьба с «помогайками» и схемами обхода

Отдельное внимание уделяется случаям незаконного получения выплат. В социальных сетях и мессенджерах, как отмечают специалисты, нередко встречаются предложения оформить пособие по безработице параллельно с декретными выплатами.

В фонде подчеркивают, что подобные схемы являются нарушением закона и могут привести к ответственности.

Что даст новая система

Ожидается, что усиление контроля позволит:

  • снизить количество неправомерных начислений;
  • повысить прозрачность системы социального страхования;
  • обеспечить более справедливое распределение бюджетных средств.
