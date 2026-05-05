Взрыв и пожар на заводе в Усть-Каменогорске: МЧС назвало число пострадавших

В Усть-Каменогорске на территории предприятия «Казцинк» произошёл пожар, который удалось локализовать. По предварительным данным, в больницу доставлены четыре человека, спасатели продолжают разбор завалов и поиск пострадавших, сообщает Lada.kz.

В Усть-Каменогорске на производственной площадке ТОО «Казцинк» произошёл инцидент, в результате которого возник пожар. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и сумели локализовать возгорание.

По данным спасательных служб, сейчас продолжаются работы по полной ликвидации огня, включая проливку очагов горения и разбор конструкций.

Пострадавшие: что известно на данный момент

По предварительной информации МЧС, в результате происшествия:

в медицинские учреждения доставляются 4 человека

информация о состоянии пострадавших уточняется

ведётся поиск возможных пострадавших на территории объекта

Окончательные данные о числе пострадавших и характере травм пока не раскрываются.

Работа спасателей и экстренных служб

На месте происшествия задействованы значительные силы:

40 сотрудников МЧС

10 единиц спецтехники

Также развернут оперативный штаб, в который вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб. Специалисты координируют действия по ликвидации последствий ЧП и обеспечению безопасности на территории предприятия.

Причины пожара устанавливаются

Площадь возгорания и точные причины инцидента сейчас устанавливаются. Специалисты продолжают обследование территории после локализации пожара.