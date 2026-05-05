Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
05.05.2026, 09:53

Взрыв и пожар на заводе в Усть-Каменогорске: МЧС назвало число пострадавших

Новости Казахстана 0 1 550

В Усть-Каменогорске на территории предприятия «Казцинк» произошёл пожар, который удалось локализовать. По предварительным данным, в больницу доставлены четыре человека, спасатели продолжают разбор завалов и поиск пострадавших, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

В Усть-Каменогорске на производственной площадке ТОО «Казцинк» произошёл инцидент, в результате которого возник пожар. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и сумели локализовать возгорание.

По данным спасательных служб, сейчас продолжаются работы по полной ликвидации огня, включая проливку очагов горения и разбор конструкций.

Пострадавшие: что известно на данный момент

По предварительной информации МЧС, в результате происшествия:

  • в медицинские учреждения доставляются 4 человека
  • информация о состоянии пострадавших уточняется
  • ведётся поиск возможных пострадавших на территории объекта

Окончательные данные о числе пострадавших и характере травм пока не раскрываются.

Работа спасателей и экстренных служб

На месте происшествия задействованы значительные силы:

  • 40 сотрудников МЧС
  • 10 единиц спецтехники

Также развернут оперативный штаб, в который вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб. Специалисты координируют действия по ликвидации последствий ЧП и обеспечению безопасности на территории предприятия.

Причины пожара устанавливаются

Площадь возгорания и точные причины инцидента сейчас устанавливаются. Специалисты продолжают обследование территории после локализации пожара.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь