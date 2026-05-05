Температура воды в Каспийском море
05.05.2026, 10:49

Ипотека в Казахстане оказалась одной из самых «грабительских» в мире

Новости Казахстана

Ипотечные ставки в Казахстане остаются одними из самых высоких среди стран с сопоставимым рынком недвижимости, тогда как аренда и стоимость жилья в стране занимают средние позиции на международном фоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: banki.ru
Фото: banki.ru

По данным сравнительного анализа рынка недвижимости, аренда однокомнатной квартиры в центре города в Казахстане в среднем составляет около 230 тыс. тенге в месяц.

Для сравнения:

  • дешевле, чем в Казахстане, аренда в Китае (185,4 тыс. тг) и Бразилии (183,2 тыс. тг)
  • немного ниже также в Беларуси (212,9 тыс. тг) и Таджикистане (220,7 тыс. тг)

При этом в ряде стран стоимость выше:

  • Кыргызстан — 238,8 тыс. тг
  • Россия — 252,8 тыс. тг
  • Япония — 253,3 тыс. тг
  • Турция — 260,8 тыс. тг

Наиболее дорогая аренда зафиксирована в:

  • Мексике — 360,2 тыс. тг
  • Великобритании — 637,6 тыс. тг
  • США — 767,6 тыс. тг

Стоимость жилья: Казахстан остается относительно доступным

Средняя цена за квадратный метр в центре города в Казахстане составляет около 644,5 тыс. тенге.

Это один из наиболее низких показателей среди рассмотренных стран. Дешевле жилье только в:

  • Таджикистане — 555 тыс. тг за кв. м

Во многих странах цены значительно выше:

  • Кыргызстан — 732,7 тыс. тг
  • Грузия — 762,7 тыс. тг
  • Беларусь — 798,8 тыс. тг
  • Турция — 809,9 тыс. тг
  • Узбекистан — 846,8 тыс. тг
  • Монголия — 843,4 тыс. тг

Максимальные значения зафиксированы в:

  • России — более 1,2 млн тг
  • США — 1,6 млн тг
  • Китае — 2,3 млн тг
  • Японии — 2,8 млн тг
  • Великобритании — 2,7 млн тг

Ипотека: Казахстан — среди стран с высокими ставками

Наиболее выгодные ипотечные условия наблюдаются в развитых экономиках:

  • Япония — 2,02%
  • Китай — 3,51%
  • Великобритания — 4,54%

В Казахстане ипотечные ставки существенно выше — 18,68%, что делает кредитование жилья одним из самых дорогих в сравнении с другими странами.

Еще более высокие ставки зафиксированы в регионе:

  • Кыргызстан — 20,3%
  • Россия — 21,2%
  • Таджикистан — 22,6%
  • Узбекистан — 23,44%

Абсолютный максимум среди рассмотренных стран:

  • Турция — 42,26%

Общий вывод

Несмотря на относительно доступную стоимость жилья, ипотека в Казахстане остается дорогой, что существенно влияет на покупательскую способность населения и выбор между арендой и покупкой недвижимости.

