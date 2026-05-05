Ипотека в Казахстане оказалась одной из самых «грабительских» в мире

Ипотечные ставки в Казахстане остаются одними из самых высоких среди стран с сопоставимым рынком недвижимости, тогда как аренда и стоимость жилья в стране занимают средние позиции на международном фоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

По данным сравнительного анализа рынка недвижимости, аренда однокомнатной квартиры в центре города в Казахстане в среднем составляет около 230 тыс. тенге в месяц.

Для сравнения:

дешевле, чем в Казахстане, аренда в Китае (185,4 тыс. тг) и Бразилии (183,2 тыс. тг)

и немного ниже также в Беларуси (212,9 тыс. тг) и Таджикистане (220,7 тыс. тг)

При этом в ряде стран стоимость выше:

Кыргызстан — 238,8 тыс. тг

Россия — 252,8 тыс. тг

Япония — 253,3 тыс. тг

Турция — 260,8 тыс. тг

Наиболее дорогая аренда зафиксирована в:

Мексике — 360,2 тыс. тг

Великобритании — 637,6 тыс. тг

США — 767,6 тыс. тг

Стоимость жилья: Казахстан остается относительно доступным

Средняя цена за квадратный метр в центре города в Казахстане составляет около 644,5 тыс. тенге.

Это один из наиболее низких показателей среди рассмотренных стран. Дешевле жилье только в:

Таджикистане — 555 тыс. тг за кв. м

Во многих странах цены значительно выше:

Кыргызстан — 732,7 тыс. тг

Грузия — 762,7 тыс. тг

Беларусь — 798,8 тыс. тг

Турция — 809,9 тыс. тг

Узбекистан — 846,8 тыс. тг

Монголия — 843,4 тыс. тг

Максимальные значения зафиксированы в:

России — более 1,2 млн тг

США — 1,6 млн тг

Китае — 2,3 млн тг

Японии — 2,8 млн тг

Великобритании — 2,7 млн тг

Ипотека: Казахстан — среди стран с высокими ставками

Наиболее выгодные ипотечные условия наблюдаются в развитых экономиках:

Япония — 2,02%

Китай — 3,51%

Великобритания — 4,54%

В Казахстане ипотечные ставки существенно выше — 18,68%, что делает кредитование жилья одним из самых дорогих в сравнении с другими странами.

Еще более высокие ставки зафиксированы в регионе:

Кыргызстан — 20,3%

Россия — 21,2%

Таджикистан — 22,6%

Узбекистан — 23,44%

Абсолютный максимум среди рассмотренных стран:

Турция — 42,26%

Общий вывод

Несмотря на относительно доступную стоимость жилья, ипотека в Казахстане остается дорогой, что существенно влияет на покупательскую способность населения и выбор между арендой и покупкой недвижимости.