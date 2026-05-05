05.05.2026, 12:00

В Казахстане вводят индивидуальные тарифы на автостраховку: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 1 829

В Казахстане меняют систему обязательного автострахования: стоимость полиса начнут рассчитывать с учётом индивидуального риска каждого водителя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: kazpravda.kz
Фото: kazpravda.kz

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект изменений в правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО ВТС). Основная цель реформы — сделать систему тарифов более гибкой и привязать стоимость страховки к реальному поведению водителя на дороге.

Таким образом, аккуратные автомобилисты смогут платить меньше, а водители с повышенным уровнем риска — больше.

Изменения в системе «бонус-малус»

Ключевые корректировки затронут систему коэффициентов, которая определяет стоимость страхового полиса:

  • из системы планируется исключить редко используемые классы «М1» и «М2»;
  • это позволит снизить максимальный размер страховой премии примерно на 30% для части водителей, ранее попадавших в самые дорогие категории;
  • одновременно будут обновлены коэффициенты для классов с 4 по 13, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы.

По предварительным расчётам, средняя стоимость страхового полиса может вырасти с 23 870 тенге до 28 130 тенге.

Скидки для опытных и аккуратных водителей

Особое внимание в реформе уделяется поощрению дисциплинированных водителей. Для тех, кто более пяти лет сохраняет высший «13-й класс», страховые компании смогут предоставлять дополнительные существенные скидки.

Таким образом, длительное безаварийное вождение станет более заметно отражаться на стоимости страховки.

Индивидуальная оценка риска водителя

Страховые компании получат расширенные полномочия по оценке поведения водителя. Для расчётов будут использоваться данные из Единой страховой базы данных (ЕСБД).

В зависимости от уровня риска страховщик сможет применять:

  • скидку или надбавку в пределах до 10% к базовому коэффициенту;
  • индивидуальный подход к формированию стоимости полиса.

Пересмотр региональных коэффициентов

Также планируется обновление методики расчёта региональных коэффициентов. Это позволит точнее учитывать реальную убыточность в разных областях и городах Казахстана на основе актуальной статистики страховых выплат.

Цель реформы

Основная задача предлагаемых изменений — сделать систему автострахования более справедливой и экономически обоснованной.

В результате:

  • нарушители правил дорожного движения будут платить больше;
  • аккуратные водители получат финансовые преимущества;
  • стоимость полиса станет более индивидуальной и прозрачной.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь