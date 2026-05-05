Новые тарифы на электроэнергию в Казахстане: Минэнерго озвучило цифры и сроки

Министерство энергетики Казахстана анонсировало неизбежный рост стоимости электроэнергии в ближайшие месяцы. По предварительным расчетам ведомства, средний чек за свет для населения и предприятий может увеличиться на 4-5%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Почему вырастут тарифы на электричество

В Казахстане в ближайшие месяцы прогнозируется повышение стоимости электроэнергии. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

По его словам, ключевой причиной роста тарифов стали накопленные задолженности энергетических предприятий, прежде всего газовых электростанций. Эти долги образовались после удорожания газа во второй половине прошлого года.

Чиновник пояснил, что расходы на топливо напрямую влияют на тарифы, а значит, их компенсация неизбежно будет происходить за счет потребителей.

Не только газ: что еще влияет на стоимость

Помимо долгов за газ, на увеличение тарифов воздействуют и другие факторы:

рост затрат на ремонт энергетической инфраструктуры

увеличение фонда оплаты труда сотрудников отрасли

общая модернизация объектов энергетики

Все заявки на пересмотр тарифов в настоящее время проходят рассмотрение, и, как отмечается, повышение будет плавным, без резких скачков.

Когда ждать повышения

Конкретные сроки изменения тарифов пока не утверждены. Однако, по оценке вице-министра, процедура рассмотрения заявок и проведения общественных слушаний займет несколько месяцев.

Это означает, что резкого повышения «с завтрашнего дня» не произойдет — рост будет постепенным и регулируемым.

Могут подорожать и другие коммунальные услуги

Повышение может затронуть не только электроэнергию. Власти не исключают пересмотра тарифов и на другие коммунальные услуги.

В качестве примера был приведен МАЭК, который обеспечивает регион сразу несколькими ресурсами:

электроэнергией

теплом

водоснабжением

Таким образом, изменение тарифов в энергетике может повлиять на более широкий спектр коммунальных платежей.

Когда Казахстан перестанет зависеть от импорта электроэнергии

Отдельно в ходе обсуждения затронули вопрос энергетической независимости страны.

По данным Минэнерго, в 2025 году:

производство электроэнергии составило 123,1 млрд кВт·ч

потребление — 124,6 млрд кВт·ч

дефицит — 1,5 млрд кВт·ч

Для сравнения, в 2024 году разрыв был выше — около 2,1 млрд кВт·ч.

По прогнозам, в текущем году дефицит может сократиться до 1–1,2 млрд кВт·ч.

Новые проекты и прогноз на 2027 год

Власти рассчитывают полностью закрыть потребность в импорте электроэнергии в ближайшие годы. При условии своевременного запуска всех запланированных объектов уже к 2027 году Казахстан может выйти на энергетическую самодостаточность.

В частности, среди ближайших проектов:

ввод парогазовой установки мощностью 240 МВт в Кызылорде

запуск новых генерирующих мощностей в рамках модернизации отрасли

Отмечается, что один из объектов уже проходит тестовую эксплуатацию.

Итог

Повышение тарифов на электроэнергию в Казахстане ожидается, но оно будет умеренным и постепенным. Основные причины — рост затрат на газ, ремонт и зарплаты. При этом параллельно страна движется к снижению зависимости от импорта и развитию собственной генерации.