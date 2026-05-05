Новую должность получил Роман Скляр

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Романа Скляра руководителем Администрации президента Республики Казахстан. На этом посту он сменил Айбека Дадебая.
Как сообщили в Акорде, соответствующим документом Скляр освобожден от ранее занимаемой должности.
Роман Скляр — один из опытных казахстанских управленцев, работающий в государственном и квазигосударственном секторе на протяжении десятилетий.
Он родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Имеет несколько высших образований:
Трудовую деятельность Скляр начал в 1989 году с рабочих специальностей в промышленности. В 1990-х годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах Павлодара, включая позиции начальника отдела и генерального директора ряда ТОО.
С начала 2000-х годов перешел на государственную службу, где последовательно занимал ключевые должности:
Позже Скляр занял ряд высоких постов в правительственном блоке:
С 2019 года он занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана и был переназначен на этот пост в 2021 году.
Назначение Романа Скляра на пост руководителя Администрации президента усиливает его роль в системе государственного управления. Администрация президента традиционно является одним из ключевых органов, координирующих работу исполнительной власти.
