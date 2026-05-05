Новую должность получил Роман Скляр

Роман Скляр назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Новое назначение в Акорде

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Романа Скляра руководителем Администрации президента Республики Казахстан. На этом посту он сменил Айбека Дадебая.

Как сообщили в Акорде, соответствующим документом Скляр освобожден от ранее занимаемой должности.

Долгий путь в системе госуправления

Роман Скляр — один из опытных казахстанских управленцев, работающий в государственном и квазигосударственном секторе на протяжении десятилетий.

Он родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Имеет несколько высших образований:

инженер-строитель (Павлодарский государственный университет),

экономист (Московский институт современного бизнеса),

юрист (Казахский институт правоведения и международных отношений).

Начало карьеры и бизнес-опыт

Трудовую деятельность Скляр начал в 1989 году с рабочих специальностей в промышленности. В 1990-х годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах Павлодара, включая позиции начальника отдела и генерального директора ряда ТОО.

Работа в госструктурах и акиматах

С начала 2000-х годов перешел на государственную службу, где последовательно занимал ключевые должности:

в системе акимата Павлодарской области и города Павлодара,

в акимате Астаны, где курировал инфраструктуру и коммунальное хозяйство,

вице-министра транспорта и коммуникаций,

первого заместителя акима Павлодарской области.

Центр и правительство: рост по карьерной лестнице

Позже Скляр занял ряд высоких постов в правительственном блоке:

вице-министр транспорта и коммуникаций,

вице-президент «Қазақстан темір жолы»,

депутат Мажилиса и председатель профильного комитета,

вице-министр национальной экономики,

первый вице-министр по инвестициям и развитию.

С 2019 года он занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана и был переназначен на этот пост в 2021 году.

Что известно о новом этапе

Назначение Романа Скляра на пост руководителя Администрации президента усиливает его роль в системе государственного управления. Администрация президента традиционно является одним из ключевых органов, координирующих работу исполнительной власти.