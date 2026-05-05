Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
05.05.2026, 12:55

Новую должность получил Роман Скляр

Новости Казахстана

Роман Скляр назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: primeminister.kz
Новое назначение в Акорде

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Романа Скляра руководителем Администрации президента Республики Казахстан. На этом посту он сменил Айбека Дадебая.

Как сообщили в Акорде, соответствующим документом Скляр освобожден от ранее занимаемой должности.

Долгий путь в системе госуправления

Роман Скляр — один из опытных казахстанских управленцев, работающий в государственном и квазигосударственном секторе на протяжении десятилетий.

Он родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Имеет несколько высших образований:

  • инженер-строитель (Павлодарский государственный университет),
  • экономист (Московский институт современного бизнеса),
  • юрист (Казахский институт правоведения и международных отношений).

Начало карьеры и бизнес-опыт

Трудовую деятельность Скляр начал в 1989 году с рабочих специальностей в промышленности. В 1990-х годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах Павлодара, включая позиции начальника отдела и генерального директора ряда ТОО.

Работа в госструктурах и акиматах

С начала 2000-х годов перешел на государственную службу, где последовательно занимал ключевые должности:

  • в системе акимата Павлодарской области и города Павлодара,
  • в акимате Астаны, где курировал инфраструктуру и коммунальное хозяйство,
  • вице-министра транспорта и коммуникаций,
  • первого заместителя акима Павлодарской области.

Центр и правительство: рост по карьерной лестнице

Позже Скляр занял ряд высоких постов в правительственном блоке:

  • вице-министр транспорта и коммуникаций,
  • вице-президент «Қазақстан темір жолы»,
  • депутат Мажилиса и председатель профильного комитета,
  • вице-министр национальной экономики,
  • первый вице-министр по инвестициям и развитию.

С 2019 года он занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана и был переназначен на этот пост в 2021 году.

Что известно о новом этапе

Назначение Романа Скляра на пост руководителя Администрации президента усиливает его роль в системе государственного управления. Администрация президента традиционно является одним из ключевых органов, координирующих работу исполнительной власти.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Не потопляемый.
05.05.2026, 10:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь