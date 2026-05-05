Пять минут, которые спасают жизнь: «Казахмыс» внедряет «остановочные совещания»

В корпорации «Казахмыс» внедрили новый формат производственной безопасности — «остановочные совещания», во время которых работа приостанавливается для обсуждения рисков и предотвращения несчастных случаев, сообщает Lada.kz.

В ТОО «Корпорация Казахмыс» стартовал цикл «остановочных совещаний» (Safety Stand Down) — нового подхода к промышленной безопасности, направленного на достижение нулевого травматизма. Первые такие встречи уже прошли на руднике Нурказган, Балхашском медеплавильном заводе, предприятиях «Балқаш Тау-Кен Өндірісі», а также в подразделениях Қазақмыс Барлау.

Формат предполагает краткую, но обязательную паузу в производственном процессе, когда сотрудники и руководство обсуждают вопросы безопасности в режиме открытого диалога.

Осознанная остановка ради безопасности

Главная идея «остановочных совещаний» заключается в том, чтобы на время отвлечь персонал от производственных задач и сосредоточить внимание на самом важном — сохранении жизни и здоровья работников.

В компании подчеркивают, что большинство тяжелых происшествий на производстве связано не с отсутствием инструкций, а с человеческим фактором: спешкой, привычкой и игнорированием потенциальных рисков в момент, когда работу следовало остановить.

Такая короткая пауза позволяет прервать цепочку ошибок, которые в совокупности могут привести к серьезным последствиям, и вовремя переоценить ситуацию на рабочих местах.

Прямая коммуникация и право остановить опасную работу

Во время совещаний работникам разъясняется их право и обязанность приостанавливать любую небезопасную деятельность. Руководство «Казахмыса» официально гарантирует, что за обоснованную остановку работ сотрудники не будут подвергаться дисциплинарным взысканиям.

Напротив, подобные действия рассматриваются как проявление профессиональной ответственности и зрелого подхода к вопросам безопасности.

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі подчеркнул принципиальную позицию компании:

«Выполнение работ при угрозе жизни и здоровью недопустимо. Производственные планы могут реализовываться только при строгом соблюдении требований безопасности».

Часть масштабной трансформации системы безопасности

Внедрение «остановочных совещаний» стало элементом новой стратегии трансформации промышленной безопасности Группы «Казахмыс» на 2026–2028 годы. При этом 2026 год в компании объявлен Годом безопасности.

Ключевой акцент новой политики смещается с реагирования на уже произошедшие инциденты на их предотвращение. Речь идет о системной работе с причинами рисков, а не только с их последствиями.

Масштабирование и новая культура производства

В ближайшее время практика «остановочных совещаний» будет внедрена на всех производственных площадках группы «Казахмыс». Такие встречи планируется проводить регулярно, сделав их частью постоянной системы управления рисками.

В компании отмечают, что новая модель безопасности формирует культуру, в которой каждый сотрудник несет личную ответственность не только за собственную жизнь, но и за безопасность коллег.