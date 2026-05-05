Нештрафуемый порог в Казахстане не изменился — разъяснение правил для водителей

В Казахстане по-прежнему штрафуют за превышение скорости только от 10 км/ч и выше. Информация о якобы новом снижении порога до 2 км/ч не соответствует действительности и является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
В социальных сетях вновь распространяются сообщения о возможном ужесточении правил дорожного движения в Казахстане. В частности, утверждается, что якобы водителей начнут штрафовать уже за превышение скорости на 2 км/ч. Однако официальные данные опровергают эту информацию.
Как поясняют профильные источники, распространяемая информация возникла из-за неверного толкования технических поправок, связанных с погрешностью измерительных приборов.
Речь шла не об изменении правил дорожного движения, а о параметрах работы камер фиксации нарушений. Из-за этого в сети и появились ошибочные выводы о якобы новом «нулевом» пороге штрафов.
На самом деле никаких изменений в административной ответственности за превышение скорости не вводилось.
В Казахстане штраф за превышение скорости по-прежнему начинается с 10 км/ч.
Это означает, что:
Например, если на участке дороги установлен лимит 60 км/ч, камера начнёт фиксировать нарушение только при скорости от 70 км/ч.
В 2026 году действуют следующие штрафы:
Если водитель повторно нарушает скоростной режим в течение года, сумма штрафов увеличивается:
Правила в Казахстане остаются прежними: допустимое превышение без штрафа составляет до 9 км/ч. Все сообщения о снижении порога до 2 км/ч — недостоверны и не подтверждены официальными источниками.
Комментарии0 комментарий(ев)