Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
05.05.2026, 14:14

Нештрафуемый порог в Казахстане не изменился — разъяснение правил для водителей

Новости Казахстана

В Казахстане по-прежнему штрафуют за превышение скорости только от 10 км/ч и выше. Информация о якобы новом снижении порога до 2 км/ч не соответствует действительности и является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: ptzgovorit.ru
В социальных сетях вновь распространяются сообщения о возможном ужесточении правил дорожного движения в Казахстане. В частности, утверждается, что якобы водителей начнут штрафовать уже за превышение скорости на 2 км/ч. Однако официальные данные опровергают эту информацию.

Фейк о «штрафе с 2 км/ч»

Как поясняют профильные источники, распространяемая информация возникла из-за неверного толкования технических поправок, связанных с погрешностью измерительных приборов.

Речь шла не об изменении правил дорожного движения, а о параметрах работы камер фиксации нарушений. Из-за этого в сети и появились ошибочные выводы о якобы новом «нулевом» пороге штрафов.

На самом деле никаких изменений в административной ответственности за превышение скорости не вводилось.

Какой порог превышения действует в 2026 году

В Казахстане штраф за превышение скорости по-прежнему начинается с 10 км/ч.

Это означает, что:

  • превышение до 9 км/ч не считается нарушением и не штрафуется;
  • фиксация начинается только с превышения от 10 км/ч и выше.

Например, если на участке дороги установлен лимит 60 км/ч, камера начнёт фиксировать нарушение только при скорости от 70 км/ч.

Размеры штрафов за превышение скорости

В 2026 году действуют следующие штрафы:

  • 10–20 км/ч — 5 МРП (21 625 тенге);
  • 20–40 км/ч — 10 МРП (43 250 тенге);
  • 40–60 км/ч — 20 МРП (86 500 тенге);
  • 60 км/ч и выше — 40 МРП (173 000 тенге).

Повторные нарушения: штрафы выше

Если водитель повторно нарушает скоростной режим в течение года, сумма штрафов увеличивается:

  • 20–60 км/ч — 30 МРП (129 750 тенге);
  • 60 км/ч и выше — 60 МРП (259 500 тенге).

Итог

Правила в Казахстане остаются прежними: допустимое превышение без штрафа составляет до 9 км/ч. Все сообщения о снижении порога до 2 км/ч — недостоверны и не подтверждены официальными источниками.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь