Нештрафуемый порог в Казахстане не изменился — разъяснение правил для водителей

В Казахстане по-прежнему штрафуют за превышение скорости только от 10 км/ч и выше. Информация о якобы новом снижении порога до 2 км/ч не соответствует действительности и является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

В социальных сетях вновь распространяются сообщения о возможном ужесточении правил дорожного движения в Казахстане. В частности, утверждается, что якобы водителей начнут штрафовать уже за превышение скорости на 2 км/ч. Однако официальные данные опровергают эту информацию.

Фейк о «штрафе с 2 км/ч»

Как поясняют профильные источники, распространяемая информация возникла из-за неверного толкования технических поправок, связанных с погрешностью измерительных приборов.

Речь шла не об изменении правил дорожного движения, а о параметрах работы камер фиксации нарушений. Из-за этого в сети и появились ошибочные выводы о якобы новом «нулевом» пороге штрафов.

На самом деле никаких изменений в административной ответственности за превышение скорости не вводилось.

Какой порог превышения действует в 2026 году

В Казахстане штраф за превышение скорости по-прежнему начинается с 10 км/ч.

Это означает, что:

превышение до 9 км/ч не считается нарушением и не штрафуется;

фиксация начинается только с превышения от 10 км/ч и выше.

Например, если на участке дороги установлен лимит 60 км/ч, камера начнёт фиксировать нарушение только при скорости от 70 км/ч.

Размеры штрафов за превышение скорости

В 2026 году действуют следующие штрафы:

10–20 км/ч — 5 МРП (21 625 тенге);

20–40 км/ч — 10 МРП (43 250 тенге);

40–60 км/ч — 20 МРП (86 500 тенге);

60 км/ч и выше — 40 МРП (173 000 тенге).

Повторные нарушения: штрафы выше

Если водитель повторно нарушает скоростной режим в течение года, сумма штрафов увеличивается:

20–60 км/ч — 30 МРП (129 750 тенге);

60 км/ч и выше — 60 МРП (259 500 тенге).

Итог

Правила в Казахстане остаются прежними: допустимое превышение без штрафа составляет до 9 км/ч. Все сообщения о снижении порога до 2 км/ч — недостоверны и не подтверждены официальными источниками.