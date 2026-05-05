Тенге, рубль или доллар: аналитики назвали самые перспективные валюты для инвестиций в 2026 году

На фоне геополитической нестабильности инвесторы могут присмотреться к ресурсным валютам, включая тенге, однако доллар США по-прежнему остается базовым защитным активом в портфелях, считают аналитики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Инвесторы в условиях геополитической напряженности и колебаний сырьевых рынков пересматривают валютные стратегии. Аналитики отмечают: в краткосрочной перспективе интерес могут представлять валюты стран, зависимых от нефти, включая Казахстан.

Ресурсные валюты выходят на первый план

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что в текущих условиях внимание инвесторов может смещаться в сторону так называемых сырьевых валют.

По его словам, в ближайшей и среднесрочной перспективе привлекательность могут сохранять:

казахстанский тенге

российский рубль

бразильский реал

Причина — высокая зависимость этих экономик от цен на нефть и сырьевые товары.

Дополнительным фактором выступает сохраняющийся высокий уровень ключевых ставок в Казахстане и России, что позволяет инвесторам находить доходные инструменты на локальных рынках.

Доллар под давлением решений ФРС США

Отдельное внимание эксперт уделяет перспективам американской валюты. По его словам, динамика доллара во многом зависит от дальнейших решений Федеральной резервной системы США.

Сценарии развития ситуации связаны с возможными изменениями в руководстве ФРС и будущей денежно-кредитной политикой.

В частности, обсуждается кандидатура Кевина Уорша, которого ранее выдвигал Дональд Трамп. Его подход может повлиять на стратегию регулятора:

мягкая политика (снижение ставок) способна ослабить доллар

жесткая политика, напротив, поддержит укрепление валюты

Почему доллар пока остается в портфелях

Несмотря на потенциальное давление, аналитик считает преждевременным отказываться от доллара США.

Основные аргументы:

сохраняющаяся геополитическая неопределенность

вероятность сохранения высоких ставок в США

ограниченное пространство для маневра ФРС

По оценке эксперта, текущая ситуация по-прежнему поддерживает статус доллара как защитного актива.

Геополитика и нефть как ключевой фактор

Дополнительным риском для валютного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть может привести к сохранению жесткой политики центральных банков.

В случае устойчиво высоких цен регуляторы могут:

удерживать ставки на повышенном уровне

либо даже ужесточать денежно-кредитную политику

Однако в долгосрочной перспективе возможен переход к смягчению политики — при риске замедления мировой экономики.

Главный риск для рынков

По словам аналитика, основная неопределенность связана с переходным этапом между жесткой и стимулирующей денежно-кредитной политикой.

Именно этот период может оказаться наиболее волатильным для валютных рынков и инвесторов.