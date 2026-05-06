66 миллиардов тенге за месяц: Казахстан накрыла новая волна пенсионной лихорадки

На фоне ожидаемых изменений правил использования пенсионных накоплений в Казахстане резко вырос объём единовременных пенсионных выплат, направляемых на улучшение жилищных условий, сообщает Lada.kz.
По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на которые ссылаются аналитики Первого кредитного бюро, в апреле 2026 года объём исполненных заявлений по жилищным целям достиг 66,8 млрд тенге. Это на 33% больше, чем в марте.
Аналитики отмечают, что одновременно выросла и общая сумма обращений граждан — до 58,4 млрд тенге, что на 15% выше предыдущего месяца.
Особенно заметная активность наблюдается в двух ключевых направлениях:
По этим категориям:
На фоне общего роста фиксируется снижение активности по частичному погашению ипотечных кредитов.
По данным аналитиков, по двум популярным направлениям наблюдается спад на 10–15%:
Причиной называют введённые ограничения: с января в «Отбасы банке» разрешено направлять пенсионные средства только на основной долг, без учета процентов и штрафов. С середины апреля аналогичный порядок действует и в других банках.
Рост спроса на ЕПВ эксперты связывают с обсуждаемыми изменениями правил использования пенсионных накоплений.
По информации профильных ведомств:
В Министерстве труда отмечают, что текущий подход к использованию ЕПВ опирается на «идеализированный сценарий» формирования пенсионных накоплений, который требует корректировки.
Как отмечают аналитики Первого кредитного бюро, высокая активность по пенсионным изъятиям сохраняется с середины 2024 года.
Изначально рост был связан с активными обсуждениями возможного ограничения досрочного использования накоплений. Позже часть мер была реализована через поэтапное сокращение возможностей использования ЕПВ, в том числе на лечение — на фоне выявленных рисков фальсификаций и схем обналичивания средств.
