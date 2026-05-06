Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
06.05.2026, 16:21

66 миллиардов тенге за месяц: Казахстан накрыла новая волна пенсионной лихорадки

На фоне ожидаемых изменений правил использования пенсионных накоплений в Казахстане резко вырос объём единовременных пенсионных выплат, направляемых на улучшение жилищных условий, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на которые ссылаются аналитики Первого кредитного бюро, в апреле 2026 года объём исполненных заявлений по жилищным целям достиг 66,8 млрд тенге. Это на 33% больше, чем в марте.

Динамика выплат: где зафиксирован рост

Аналитики отмечают, что одновременно выросла и общая сумма обращений граждан — до 58,4 млрд тенге, что на 15% выше предыдущего месяца.

Особенно заметная активность наблюдается в двух ключевых направлениях:

  • пополнение вкладов в системе жилищных строительных сбережений;
  • завершение расчетов по гражданско-правовым сделкам купли-продажи жилья.

По этим категориям:

  • количество заявлений выросло на 32% и 44% соответственно,
  • суммы выплат увеличились на 50% и также на 44%.

Снижение интереса к погашению ипотеки

На фоне общего роста фиксируется снижение активности по частичному погашению ипотечных кредитов.

По данным аналитиков, по двум популярным направлениям наблюдается спад на 10–15%:

  • частичное погашение займов в «Отбасы банке»,
  • аналогичные операции в других банках.

Причиной называют введённые ограничения: с января в «Отбасы банке» разрешено направлять пенсионные средства только на основной долг, без учета процентов и штрафов. С середины апреля аналогичный порядок действует и в других банках.

Ожидание изменений в системе пенсионных изъятий

Рост спроса на ЕПВ эксперты связывают с обсуждаемыми изменениями правил использования пенсионных накоплений.

По информации профильных ведомств:

  • рассматривается пересмотр методики расчета минимальной достаточности пенсионных накоплений;
  • обсуждается возможность повышения порогов уже в ближайшее время;
  • цель реформы — усиление финансовой устойчивости граждан в пожилом возрасте.

В Министерстве труда отмечают, что текущий подход к использованию ЕПВ опирается на «идеализированный сценарий» формирования пенсионных накоплений, который требует корректировки.

Предыстория: устойчиво высокий уровень изъятий

Как отмечают аналитики Первого кредитного бюро, высокая активность по пенсионным изъятиям сохраняется с середины 2024 года.

Изначально рост был связан с активными обсуждениями возможного ограничения досрочного использования накоплений. Позже часть мер была реализована через поэтапное сокращение возможностей использования ЕПВ, в том числе на лечение — на фоне выявленных рисков фальсификаций и схем обналичивания средств.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь