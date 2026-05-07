Как выглядит «гражданская смерть» должника в Казахстане

В Казахстане ведется Единый реестр должников, что влечет за собой целый ряд ограничений — от запрета на выезд за границу до блокировки финансовых операций и приостановления специальных прав. Однако статус должника и меры воздействия применяются только после решения суда и при определенных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане система взыскания долгов строго регламентирована законом и применяется только после прохождения судебных процедур. Важно понимать: сам факт наличия задолженности не делает гражданина официальным должником в юридическом смысле.

Официальный статус возникает только после решения суда и возбуждения исполнительного производства.

Кто считается должником по закону

С юридической точки зрения должником признается гражданин или организация только после того, как:

кредитор обращается в суд с иском;

суд выносит решение;

выдается исполнительный документ;

судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство.

Именно с этого момента стороны получают официальный статус:

взыскатель — тот, кому должны;

должник — тот, кто обязан выплатить долг.

До этого момента человек может называться должником лишь в бытовом смысле, но не юридически.

Когда человека включают в Единый реестр должников

Попадание в Единый реестр должников происходит не автоматически.

Основанием становится:

наличие возбужденного исполнительного производства;

просрочка исполнения обязательств более 3 месяцев (для периодических платежей, например кредита или алиментов).

Таким образом, краткосрочная просрочка не приводит к включению в реестр — учитывается именно систематическое неисполнение обязательств.

Запрет на выезд за границу

Одной из наиболее ощутимых мер является ограничение на выезд из страны.

Судебный исполнитель обязан вынести соответствующее постановление, если:

долг по периодическим платежам не погашается более 3 месяцев;

сумма задолженности составляет от 40 МРП и выше.

Информация о таких гражданах поступает в пограничные службы через Единый реестр должников, что делает невозможным пересечение границы.

Ограничения на банковские операции

Помимо ареста счетов, должники сталкиваются с еще одной мерой — запретом на открытие новых банковских счетов.

Фактически это означает:

банки не могут открыть новый счет при наличии действующих ограничений;

ограничение распространяется даже при попытке сменить банк.

При этом запрет вводится не напрямую в отношении гражданина, а через обязанность банков соблюдать требования законодательства о платежных системах.

Арест имущества и счетов

К стандартным мерам взыскания относятся:

арест банковских счетов;

изъятие денежных средств;

арест движимого и недвижимого имущества;

опечатывание и последующая реализация имущества.

Эти меры применяются для обеспечения исполнения судебного решения.

Ограничения на специальные права

В отдельных случаях должнику могут временно ограничить специальные права, включая:

право управления транспортным средством;

получение водительских удостоверений;

оформление новых разрешений и лицензий.

Такое ограничение применяется при задолженности свыше 250 МРП и при отсутствии уважительных причин неисполнения обязательств.

Дополнительно может быть наложен арест на транспортное средство, что фактически лишает возможности его использования.

Привод должника: крайняя мера

С 2019 года в законодательство введена мера принудительного характера — привод должника.

Она применяется в исключительных случаях и означает:

принудительное доставление гражданина к судебному исполнителю;

участие сотрудников органов внутренних дел;

ограничение по времени — не более 3 часов.

Эта мера используется при уклонении от исполнения судебного решения.

Как избежать включения в реестр должников

Чтобы не попасть в Единый реестр и не столкнуться с ограничениями, важно: