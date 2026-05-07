Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.05.2026, 07:42

«Странный вирус» атакует Казахстан: кашель, слабость и потеря обоняния — что говорят санврачи

Новости Казахстана 0 829

Жители Казахстана сообщают о затяжных симптомах ОРВИ, которые длятся неделями. Санврачи объяснили, с чем связана ситуация и есть ли повод говорить о новом вирусе, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: freepik

Массовые жалобы на длительные симптомы

В Казахстане фиксируются многочисленные обращения граждан с жалобами на симптомы, похожие на обычную острую респираторную вирусную инфекцию. По данным, поступающим из Астаны, Караганды и Алматы, пациенты отмечают, что кашель, головная боль, слабость и тошнота сохраняются значительно дольше обычного — иногда неделями.

Отдельные заболевшие также сообщают о временной потере обоняния, что вызывает у людей опасения относительно возможного появления нового вируса.

Истории заболевших: симптомы возвращаются

Одной из тех, кто столкнулся с длительным недомоганием, стала жительница Казахстана Майя Тохтаева. По её словам, болезнь протекала тяжело, с выраженной слабостью и необходимостью длительного домашнего режима.

«В самый яркий период болезни я сидела дома, потому что было тяжело выходить на улицу. Чтобы не заражать окружающих, соблюдала постельный режим. Была сонливость, обычные дела давались с трудом. Сейчас переживания остаются, хотя осложнений пока нет», — рассказала она.

По словам пациентки, даже после улучшения состояния часть симптомов периодически возвращалась.

Статистика обращений в Алматы

Санитарные службы Алматы зафиксировали значительное количество обращений в медицинские учреждения. За последнюю неделю в поликлиники города обратились 9 393 человека с симптомами респираторных заболеваний.

При этом специалисты отмечают, что у всех пациентов наблюдались схожие проявления: кашель, головная боль, тошнота и общее ухудшение самочувствия.

Санврачи: новых вирусов не выявлено

Несмотря на обеспокоенность населения, санитарные врачи заявляют, что ситуация остается контролируемой. По данным специалистов, за последнюю неделю число заболевших снизилось на 27% по сравнению с предыдущим периодом.

В ведомстве подчеркивают: речь не идет о новом или неизвестном заболевании. Симптомы вызывают давно циркулирующие вирусы ОРВИ, включая риновирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус и сезонные коронавирусы.

Специалисты отмечают, что эти инфекции продолжают распространяться круглый год, даже вне традиционного эпидемиологического сезона.

Почему болезнь может затягиваться

По словам экспертов, длительное течение болезни часто связано не с «новым вирусом», а с несвоевременным обращением за медицинской помощью и неправильным лечением.

В санитарных службах подчеркивают, что вирусы передаются воздушно-капельным путем и могут давать затяжное течение, особенно при ослабленном иммунитете или отсутствии своевременной терапии.

Рекомендации специалистов

Медики напоминают о базовых мерах профилактики:

  • своевременно обращаться к врачу при первых симптомах;
  • соблюдать гигиену рук;
  • избегать массовых скоплений людей в период роста заболеваемости;
  • не заниматься самолечением, чтобы не допустить осложнений.
Комментарии

