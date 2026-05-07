18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 17:12

На чем ездят те, кто управляет Казахстаном: полный обзор автопарков

Новости Казахстана 0 833

Автопарки акиматов Казахстана заметно изменились за последние два года: в одних регионах чиновники полностью отказались от собственных машин, в других — обновили транспорт на новые модели последних лет выпуска, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Астанa: отказ от собственного автопарка и ставка на сервис

Акимат столицы не содержит собственного автопарка. С 2018 года здесь действует модель государственно-частного партнерства, в рамках которой транспортные услуги предоставляют частные компании.

Чиновники пользуются автомобилями через сервисный формат — без закупки, обслуживания и содержания машин за счет бюджета.

Проект, запущенный как эксперимент, был признан успешным и продолжен. Более того, в перспективе планируется переход на электромобили, а также развитие зарядной инфраструктуры за счет частного партнера.

Алматы: отказ от 160 машин и переход на аренду

В Алматы также отказались от собственного автопарка. Теперь акимат пользуется транспортными услугами через открытые государственные закупки.

Еще два года назад ситуация была иной: в распоряжении акимата находилось около 160 автомобилей, из которых порядка 100 использовались для служебных поездок.

Среди ранее используемых моделей:

  • Toyota Land Cruiser
  • Toyota Hiace и Coaster
  • Kia K900, Kia Cadenza, Kia Quoris
  • Skoda Superb
  • Mercedes-Benz Sprinter

Сегодня все эти машины заменены арендованным транспортом.

Шымкент: один из самых молодых автопарков

Акимат Шымкента располагает 46 автомобилями. Основу составляют машины 2024–2025 годов выпуска.

В автопарке преобладают:

  • Hyundai Sonata (25 единиц)
  • Kia K8, K5, K9
  • Kia Sorento и Sportage
  • Mercedes-Benz Sprinter и Yutong

За два года автопарк вырос почти вдвое и заметно «омолодился»: старые модели 2010–2015 годов практически полностью заменены.

Алматинская область: крупнейший автопарк страны

В распоряжении акимата — 75 автомобилей, что является одним из самых крупных автопарков среди регионов.

Транспорт используется для оперативной работы и поездок по отдаленным районам области.

В автопарке представлены:

  • Toyota
  • Kia
  • Hyundai
  • Skoda
  • Chevrolet
  • Tank (новые внедорожники)

Кызылординская область: почти 70 служебных машин

Акимат региона располагает 69 автомобилями. Среди них:

  • Mercedes-Benz
  • Lexus
  • Toyota
  • Hyundai
  • Kia
  • ГАЗель

По объему автопарка область входит в число крупнейших после Алматинской.

Область Абай: распределение по ведомствам

В распоряжении акимата — 56 автомобилей. Из них:

  • 6 машин закреплены за руководством
  • 50 распределены по управлениям

Среди моделей:

Kia K9, Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Staria, Chevrolet Malibu, JAC Sunray и другие.

Мангистауская область: аренда вместо расширения парка

Акимат располагает 47 автомобилями. Дополнительно ежегодно проводится конкурс на аренду транспорта для государственных нужд.

Марки и модели служебных машин не раскрываются.

Жетысу: обновление автопарка

В распоряжении акимата — 37 автомобилей (2008–2025 годов выпуска).

Основные марки:

  • Kia
  • Skoda
  • Hyundai
  • Mercedes-Benz
  • Toyota
  • Chevrolet

За два года автопарк существенно обновился: увеличилось число новых Kia и Hyundai, сократилось количество более старых моделей.

Восточно-Казахстанская область: 29 служебных машин аппарата

Хотя акимат как юридическое лицо не имеет транспорта, для работы аппарата используется 29 автомобилей.

В списке:

  • Toyota Camry (разных поколений)
  • Kia Sportage и Sorento
  • Lexus LX 570
  • Skoda Superb и Kodiaq
  • Hyundai Tucson и H350
  • Mercedes-Benz Vito

Атырауская область: ставка на обновление

В регионе — 27 автомобилей. Среди них:

  • Kia K9 и Kia Cerato
  • Toyota Camry и Land Cruiser
  • Mercedes-Benz S350
  • Hyundai County
  • Yutong

Часть транспорта подлежит постепенному списанию, а новые закупки зависят от бюджета.

Западно-Казахстанская область: 21 автомобиль

Автопарк включает широкий спектр марок:

Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, УАЗ и другие.

Улытау: 20 автомобилей

Среди транспорта:

  • Kia K9 и Sportage
  • Toyota Land Cruiser
  • Hyundai Tucson
  • Mercedes-Benz E-Class
  • JAC и Skoda

Карагандинская область: стабильные 18 машин

В автопарке — в основном автомобили казахстанской сборки:

Kia, Hyundai, Chevrolet и Skoda. Состав практически не изменился за два года.

Северо-Казахстанская область: 10 автомобилей

В распоряжении акимата:

  • Toyota
  • Kia Sorento
  • Lexus LX
  • Hyundai Tucson
  • Toyota Hiace

Костанайская область: сокращение автопарка

Сейчас — 9 автомобилей. За два года парк сократился с 10 машин.

В списке:

  • Toyota Land Cruiser
  • Lexus LX 570
  • Chevrolet Tahoe и Trailblazer
  • Kia K9
  • Toyota Camry и Hiace

Жамбылская область: внедорожники и премиум-сегмент

В автопарке — 8 автомобилей, среди которых:

  • Kia K9
  • Hyundai Palisade
  • Toyota Land Cruiser
  • Tank 500
  • Toyota Highlander

Туркестанская область: компактный автопарк

Всего 7 автомобилей, включая Kia K9 и Hyundai Sonata.

Павлодарская область: самый небольшой автопарк

В регионе всего 6 служебных автомобилей:

  • Kia K9
  • Kia K8
  • Kia Cadenza
  • Kia Sorento
  • Hyundai Palisade

Итоги: тренд на обновление и аренду

Анализ автопарков акиматов Казахстана показывает два ключевых тренда:

  • переход части регионов на аренду транспорта вместо собственного автопарка
  • постепенное обновление машин на более новые модели 2023–2025 годов

При этом различия между регионами остаются значительными — от полностью отказавшихся от собственных машин до крупных автопарков с десятками единиц техники.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь