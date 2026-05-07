На чем ездят те, кто управляет Казахстаном: полный обзор автопарков

Автопарки акиматов Казахстана заметно изменились за последние два года: в одних регионах чиновники полностью отказались от собственных машин, в других — обновили транспорт на новые модели последних лет выпуска, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Астанa: отказ от собственного автопарка и ставка на сервис

Акимат столицы не содержит собственного автопарка. С 2018 года здесь действует модель государственно-частного партнерства, в рамках которой транспортные услуги предоставляют частные компании.

Чиновники пользуются автомобилями через сервисный формат — без закупки, обслуживания и содержания машин за счет бюджета.

Проект, запущенный как эксперимент, был признан успешным и продолжен. Более того, в перспективе планируется переход на электромобили, а также развитие зарядной инфраструктуры за счет частного партнера.

Алматы: отказ от 160 машин и переход на аренду

В Алматы также отказались от собственного автопарка. Теперь акимат пользуется транспортными услугами через открытые государственные закупки.

Еще два года назад ситуация была иной: в распоряжении акимата находилось около 160 автомобилей, из которых порядка 100 использовались для служебных поездок.

Среди ранее используемых моделей:

Toyota Land Cruiser

Toyota Hiace и Coaster

Kia K900, Kia Cadenza, Kia Quoris

Skoda Superb

Mercedes-Benz Sprinter

Сегодня все эти машины заменены арендованным транспортом.

Шымкент: один из самых молодых автопарков

Акимат Шымкента располагает 46 автомобилями. Основу составляют машины 2024–2025 годов выпуска.

В автопарке преобладают:

Hyundai Sonata (25 единиц)

Kia K8, K5, K9

Kia Sorento и Sportage

Mercedes-Benz Sprinter и Yutong

За два года автопарк вырос почти вдвое и заметно «омолодился»: старые модели 2010–2015 годов практически полностью заменены.

Алматинская область: крупнейший автопарк страны

В распоряжении акимата — 75 автомобилей, что является одним из самых крупных автопарков среди регионов.

Транспорт используется для оперативной работы и поездок по отдаленным районам области.

В автопарке представлены:

Toyota

Kia

Hyundai

Skoda

Chevrolet

Tank (новые внедорожники)

Кызылординская область: почти 70 служебных машин

Акимат региона располагает 69 автомобилями. Среди них:

Mercedes-Benz

Lexus

Toyota

Hyundai

Kia

ГАЗель

По объему автопарка область входит в число крупнейших после Алматинской.

Область Абай: распределение по ведомствам

В распоряжении акимата — 56 автомобилей. Из них:

6 машин закреплены за руководством

50 распределены по управлениям

Среди моделей:

Kia K9, Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Staria, Chevrolet Malibu, JAC Sunray и другие.

Мангистауская область: аренда вместо расширения парка

Акимат располагает 47 автомобилями. Дополнительно ежегодно проводится конкурс на аренду транспорта для государственных нужд.

Марки и модели служебных машин не раскрываются.

Жетысу: обновление автопарка

В распоряжении акимата — 37 автомобилей (2008–2025 годов выпуска).

Основные марки:

Kia

Skoda

Hyundai

Mercedes-Benz

Toyota

Chevrolet

За два года автопарк существенно обновился: увеличилось число новых Kia и Hyundai, сократилось количество более старых моделей.

Восточно-Казахстанская область: 29 служебных машин аппарата

Хотя акимат как юридическое лицо не имеет транспорта, для работы аппарата используется 29 автомобилей.

В списке:

Toyota Camry (разных поколений)

Kia Sportage и Sorento

Lexus LX 570

Skoda Superb и Kodiaq

Hyundai Tucson и H350

Mercedes-Benz Vito

Атырауская область: ставка на обновление

В регионе — 27 автомобилей. Среди них:

Kia K9 и Kia Cerato

Toyota Camry и Land Cruiser

Mercedes-Benz S350

Hyundai County

Yutong

Часть транспорта подлежит постепенному списанию, а новые закупки зависят от бюджета.

Западно-Казахстанская область: 21 автомобиль

Автопарк включает широкий спектр марок:

Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, УАЗ и другие.

Улытау: 20 автомобилей

Среди транспорта:

Kia K9 и Sportage

Toyota Land Cruiser

Hyundai Tucson

Mercedes-Benz E-Class

JAC и Skoda

Карагандинская область: стабильные 18 машин

В автопарке — в основном автомобили казахстанской сборки:

Kia, Hyundai, Chevrolet и Skoda. Состав практически не изменился за два года.

Северо-Казахстанская область: 10 автомобилей

В распоряжении акимата:

Toyota

Kia Sorento

Lexus LX

Hyundai Tucson

Toyota Hiace

Костанайская область: сокращение автопарка

Сейчас — 9 автомобилей. За два года парк сократился с 10 машин.

В списке:

Toyota Land Cruiser

Lexus LX 570

Chevrolet Tahoe и Trailblazer

Kia K9

Toyota Camry и Hiace

Жамбылская область: внедорожники и премиум-сегмент

В автопарке — 8 автомобилей, среди которых:

Kia K9

Hyundai Palisade

Toyota Land Cruiser

Tank 500

Toyota Highlander

Туркестанская область: компактный автопарк

Всего 7 автомобилей, включая Kia K9 и Hyundai Sonata.

Павлодарская область: самый небольшой автопарк

В регионе всего 6 служебных автомобилей:

Kia K9

Kia K8

Kia Cadenza

Kia Sorento

Hyundai Palisade

Итоги: тренд на обновление и аренду

Анализ автопарков акиматов Казахстана показывает два ключевых тренда:

переход части регионов на аренду транспорта вместо собственного автопарка

постепенное обновление машин на более новые модели 2023–2025 годов

При этом различия между регионами остаются значительными — от полностью отказавшихся от собственных машин до крупных автопарков с десятками единиц техники.