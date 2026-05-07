Жительница Новосибирска рассказала о десяти днях насилия в Казахстане

Поездка в Казахстан обернулась скандалом
Жительница Новосибирска рассказала о пережитом насилии во время поездки в Казахстан к отцу своего ребенка. Историю опубликовал Telegram-канал Baza.
По словам пострадавшей, несколько лет назад у нее был непродолжительный роман с гражданином Казахстана, после которого родился сын. При этом пара не жила вместе и официально отношения не оформляла. Женщина самостоятельно воспитывала ребенка в России, а в Казахстан приезжала лишь раз в год, чтобы мальчик мог увидеться с отцом и родственниками.
Очередная поездка, как утверждает россиянка, закончилась жестоким конфликтом.
Телефон, ревность и вспышка агрессии
По словам женщины, незадолго до ее возвращения в Россию бывший возлюбленный забрал у нее телефон и обнаружил переписку с другими мужчинами. После этого, утверждает пострадавшая, мужчина начал проявлять агрессию.
Она заявила, что ее избивали прямо при родственниках, а затем насильно обрили налысо. Женщина также утверждает, что на протяжении десяти дней ей не позволяли покинуть дом и оказывали психологическое и физическое давление.
По словам россиянки, она опасалась не только за себя, но и за судьбу ребенка, поэтому не пыталась сопротивляться.
Освободили после видео и перевода денег
Как рассказала пострадавшая, отпустить ее мужчина согласился только после выполнения ряда требований. Женщина утверждает, что ее заставили записать видео с признаниями против самой себя, а также перевести деньги на банковский счет бывшего партнера.
Несмотря на это, ребенка мужчина, по ее словам, оставил у себя.
Вернувшись в Россию, женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее разрыв сетчатки глаза и другие травмы.
После этого россиянка подала заявления в правоохранительные органы России и Казахстана.
По ее словам, в Казахстане уже возбуждено уголовное дело.
Мужчина отверг обвинения
Сам мужчина в разговоре с журналистами представил иную версию произошедшего. Он заявил, что состоял в отношениях с женщиной около десяти лет и рассчитывал, что она переедет к нему в Казахстан после завершения учебы в Новосибирске.
По его словам, причиной конфликта стала измена со стороны возлюбленной. После этого мужчина решил оставить сына себе.
Также он отверг обвинения в насилии и заявил, что женщина якобы сама обрила волосы в знак извинения.
Обстоятельства дела выясняют правоохранители
На данный момент официальные органы Казахстана публично не раскрывали подробностей расследования. Информация о произошедшем распространяется со слов участников конфликта и публикаций в СМИ.
Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сторон.
