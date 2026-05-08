Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
07.05.2026, 19:45

Казахстан на грани закредитованности: найден выход для тех, кто оказался в долговом тупике

Новости Казахстана

При потере дохода заемщики в Казахстане могут избежать просрочек и штрафов за счет реструктуризации или рефинансирования кредита. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, какие шаги нужно предпринять в первую очередь, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что делать, если нечем платить кредит

В случае ухудшения финансового положения у заемщика есть законный механизм — реструктуризация долга. Она позволяет изменить условия кредита так, чтобы снизить ежемесячную нагрузку и избежать просрочки.

К таким ситуациям относятся:

  • потеря работы или значительное снижение дохода;
  • тяжелое заболевание или установление инвалидности;
  • выход в декретный отпуск;
  • призыв на военную службу;
  • чрезвычайные обстоятельства (пожар, кража и другие форс-мажоры).

Почему важно не затягивать с обращением в банк

В АРРФР подчеркивают: чем быстрее заемщик сообщит банку о проблемах, тем выше шанс получить положительное решение.

При обращении необходимо:

  • указать причину финансовых трудностей;
  • приложить подтверждающие документы (справки о доходах, медицинские заключения и др.).

Своевременное обращение помогает избежать:

  • начисления штрафов и пени;
  • ухудшения кредитной истории;
  • судебных разбирательств.

Какие решения может предложить банк

Банки второго уровня рассматривают заявление заемщика в течение 15 календарных дней. После этого могут быть предложены разные варианты поддержки:

  • увеличение срока кредита (снижает ежемесячный платеж, но увеличивает переплату);
  • временная отсрочка платежей;
  • снижение процентной ставки;
  • списание начисленных штрафов и пени.

Что делать, если банк отказал

Если кредитор не согласовал реструктуризацию, заемщик может обратиться:

  • к банковскому или микрофинансовому омбудсману — в зависимости от типа кредита.

Также доступен вариант рефинансирования — оформление нового займа для погашения старого на более выгодных условиях.

Главный совет регулятора

В АРРФР рекомендуют не игнорировать финансовые трудности и не допускать просрочек. Раннее обращение в банк позволяет сохранить кредитную историю и минимизировать долговую нагрузку.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь