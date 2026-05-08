Казахстан на грани закредитованности: найден выход для тех, кто оказался в долговом тупике

При потере дохода заемщики в Казахстане могут избежать просрочек и штрафов за счет реструктуризации или рефинансирования кредита. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, какие шаги нужно предпринять в первую очередь, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Что делать, если нечем платить кредит

В случае ухудшения финансового положения у заемщика есть законный механизм — реструктуризация долга. Она позволяет изменить условия кредита так, чтобы снизить ежемесячную нагрузку и избежать просрочки.

К таким ситуациям относятся:

потеря работы или значительное снижение дохода;

тяжелое заболевание или установление инвалидности;

выход в декретный отпуск;

призыв на военную службу;

чрезвычайные обстоятельства (пожар, кража и другие форс-мажоры).

Почему важно не затягивать с обращением в банк

В АРРФР подчеркивают: чем быстрее заемщик сообщит банку о проблемах, тем выше шанс получить положительное решение.

При обращении необходимо:

указать причину финансовых трудностей;

приложить подтверждающие документы (справки о доходах, медицинские заключения и др.).

Своевременное обращение помогает избежать:

начисления штрафов и пени;

ухудшения кредитной истории;

судебных разбирательств.

Какие решения может предложить банк

Банки второго уровня рассматривают заявление заемщика в течение 15 календарных дней. После этого могут быть предложены разные варианты поддержки:

увеличение срока кредита (снижает ежемесячный платеж, но увеличивает переплату);

временная отсрочка платежей;

снижение процентной ставки;

списание начисленных штрафов и пени.

Что делать, если банк отказал

Если кредитор не согласовал реструктуризацию, заемщик может обратиться:

к банковскому или микрофинансовому омбудсману — в зависимости от типа кредита.

Также доступен вариант рефинансирования — оформление нового займа для погашения старого на более выгодных условиях.

Главный совет регулятора

В АРРФР рекомендуют не игнорировать финансовые трудности и не допускать просрочек. Раннее обращение в банк позволяет сохранить кредитную историю и минимизировать долговую нагрузку.