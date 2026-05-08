08.05.2026, 08:05

Нефтяное похмелье: что произойдет с зарплатами и соцвыплатами в Казахстане, когда цены на сырье рухнут

Новости Казахстана

Высокие цены на нефть традиционно усиливают доходы бюджета Казахстана, однако при отсутствии структурных реформ они могут привести к росту рисков для экономики в будущем. Об этом предупредил экономист Руслан Султанов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Рост мировых цен на нефть обычно воспринимается как позитивный фактор для стран-экспортеров, включая Казахстан. Бюджет получает дополнительные поступления, укрепляется национальная валюта, увеличиваются возможности государства по финансированию социальных и инфраструктурных программ.

Однако, как отмечает экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», такая ситуация может создавать и долгосрочные дисбалансы, если дополнительные доходы не используются для усиления экономики.

Когда нефтяные доходы начинают работать против экономики

По словам эксперта, в периоды высоких цен на нефть государство получает возможность расширять расходы и активнее финансировать различные сферы — от социальной поддержки до инфраструктурных проектов и повышения зарплат в бюджетном секторе.

На первый взгляд это выглядит как устойчивый рост благосостояния. Однако ключевая проблема заключается в том, что вместе с доходами начинают расти и постоянные обязательства государства.

«Расходы начинают расти: добавили программы, расширили выплаты, запустили новые инициативы. Пока деньги есть — это не кажется проблемой. Но нефтяные доходы временны, а расходы становятся постоянными», — отмечает Султанов.

По его словам, именно в этот момент формируется скрытая уязвимость экономики: государственные обязательства закрепляются, а диверсификация экономики может уходить на второй план.

Почему падение цен на нефть становится болезненным

Если в период высоких цен не происходит укрепления ненефтяного сектора, экономика становится зависимой от сырьевого цикла. В момент снижения цен это приводит к росту бюджетного давления и необходимости срочного поиска источников покрытия дефицита.

Среди возможных мер, по словам эксперта, оказываются:

  • использование средств Национального фонда;
  • рост внешних заимствований;
  • повышение налоговой нагрузки;
  • усиление давления на бизнес-сектор.

В такой ситуации государству приходится компенсировать выпадающие доходы, тогда как ранее сформированные обязательства сокращать уже сложно.

Нефть как шанс, а не гарантия стабильности

Экономист подчеркивает, что проблема заключается не в самой нефти как ресурсе, а в подходе к управлению доходами от ее экспорта.

По его мнению, период высоких цен должен рассматриваться как возможность для модернизации экономики, развития производства и снижения зависимости от сырьевого сектора.

«Дорогая нефть может быть благом, но только если использовать ее для укрепления экономики, а не как повод для увеличения текущих расходов. Ошибка в том, что временный рост доходов часто воспринимается как постоянный», — отметил Руслан Султанов.

Вывод

Таким образом, высокая стоимость нефти несет для Казахстана двойственный эффект: с одной стороны — рост доходов и бюджетных возможностей, с другой — риск формирования структурных дисбалансов, которые становятся заметны при падении цен.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну теперь жизнь станет лучше, жить станем веселее.
08.05.2026, 07:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

