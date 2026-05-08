В Казахстане появился город с уникальным правовым режимом — Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон, устанавливающий специальный правовой режим для города Алатау, направленный на ускоренное развитие и привлечение инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Документ направлен на формирование новой модели управления и создание условий для ускоренного социально-экономического развития территории.

Согласно информации Акорды, особый статус города предусматривает формирование самостоятельной экосистемы, ориентированной на инновации, инвестиции и устойчивый экономический рост.

Новая модель управления городом

Конституционный закон вводит принципиально обновленную систему государственного управления городом Алатау.

В рамках нового подхода определены ключевые направления регулирования:

предпринимательская деятельность;

таможенные процедуры;

цифровые активы;

финансовый рынок;

игорная деятельность;

градостроительство и архитектура;

экология и охрана окружающей среды;

социальная сфера;

культура и спорт.

Фактически речь идет о комплексной правовой платформе, охватывающей большинство сфер городской экономики и управления.

Статус «резидент Алатау» и новые правила для бизнеса

Одним из ключевых элементов закона стало введение специального статуса «резидент Алатау».

Он будет присваиваться физическим и юридическим лицам администрацией города по определенным категориям. От этого статуса будет зависеть:

объем применения специального правового режима;

права и обязанности участников;

требования к деятельности резидентов.

Таким образом, в городе формируется гибкая система участия бизнеса и инвесторов в развитии территории.

Инвестиции, технологии и стратегическое планирование

Долгосрочное развитие Алатау будет строиться на основе стратегических документов, включая:

долгосрочный план развития;

мастер-план города;

стратегию развития.

Власти подчеркивают, что это должно обеспечить устойчивый инвестиционный и технологический рост города в перспективе.

«Умный город» и единая цифровая платформа

Отдельное внимание в законе уделено цифровизации.

Для обеспечения безопасности и эффективного управления городом будет создана единая цифровая платформа. В нее интегрируют:

данные об объектах инфраструктуры;

системы общественной безопасности;

элементы городского управления.

Это станет основой развития Алатау как «умного города».

Инвестиционный климат и гарантии для инвесторов

Конституционный закон также регулирует:

инвестиционный климат;

налогово-бюджетную политику;

земельные отношения;

архитектурно-градостроительные нормы;

систему гарантий для инвесторов.

Власти рассчитывают, что новый правовой режим повысит привлекательность города для бизнеса и международного капитала.