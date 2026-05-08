Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
В Казахстане появился город с уникальным правовым режимом — Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон, устанавливающий специальный правовой режим для города Алатау, направленный на ускоренное развитие и привлечение инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

© Photo : акимат Алматинской области

Алатау получил особый правовой статус

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Документ направлен на формирование новой модели управления и создание условий для ускоренного социально-экономического развития территории.

Согласно информации Акорды, особый статус города предусматривает формирование самостоятельной экосистемы, ориентированной на инновации, инвестиции и устойчивый экономический рост.

Новая модель управления городом

Конституционный закон вводит принципиально обновленную систему государственного управления городом Алатау.

В рамках нового подхода определены ключевые направления регулирования:

  • предпринимательская деятельность;
  • таможенные процедуры;
  • цифровые активы;
  • финансовый рынок;
  • игорная деятельность;
  • градостроительство и архитектура;
  • экология и охрана окружающей среды;
  • социальная сфера;
  • культура и спорт.

Фактически речь идет о комплексной правовой платформе, охватывающей большинство сфер городской экономики и управления.

Статус «резидент Алатау» и новые правила для бизнеса

Одним из ключевых элементов закона стало введение специального статуса «резидент Алатау».

Он будет присваиваться физическим и юридическим лицам администрацией города по определенным категориям. От этого статуса будет зависеть:

  • объем применения специального правового режима;
  • права и обязанности участников;
  • требования к деятельности резидентов.

Таким образом, в городе формируется гибкая система участия бизнеса и инвесторов в развитии территории.

Инвестиции, технологии и стратегическое планирование

Долгосрочное развитие Алатау будет строиться на основе стратегических документов, включая:

  • долгосрочный план развития;
  • мастер-план города;
  • стратегию развития.

Власти подчеркивают, что это должно обеспечить устойчивый инвестиционный и технологический рост города в перспективе.

«Умный город» и единая цифровая платформа

Отдельное внимание в законе уделено цифровизации.

Для обеспечения безопасности и эффективного управления городом будет создана единая цифровая платформа. В нее интегрируют:

  • данные об объектах инфраструктуры;
  • системы общественной безопасности;
  • элементы городского управления.

Это станет основой развития Алатау как «умного города».

Инвестиционный климат и гарантии для инвесторов

Конституционный закон также регулирует:

  • инвестиционный климат;
  • налогово-бюджетную политику;
  • земельные отношения;
  • архитектурно-градостроительные нормы;
  • систему гарантий для инвесторов.

Власти рассчитывают, что новый правовой режим повысит привлекательность города для бизнеса и международного капитала.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь