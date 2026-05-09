08.05.2026, 19:01

Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также проведет отдельную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz. 

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к 9 мая — Дню Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

По его данным, визит казахстанского лидера носит рабочий характер и включает участие в ключевых памятных и протокольных событиях, запланированных российской стороной.

Кремль назвал визит «дружественным шагом»

В заявлении отмечается, что в Кремле положительно оценили решение президента Казахстана принять участие в торжественных мероприятиях.

Российская сторона охарактеризовала предстоящий визит как «дружественный шаг», подчеркивая символическое значение участия зарубежных лидеров в праздновании Дня Победы.

Отдельные переговоры Токаева и Путина

В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества, включая политическое взаимодействие, экономические проекты и региональную повестку.

Подготовка к новым межгосударственным контактам

Отмечается, что предстоящие переговоры также будут связаны с подготовкой визита президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.

Таким образом, встреча в Москве может стать важным этапом в согласовании будущих договоренностей и расширении двусторонней повестки между двумя странами.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь