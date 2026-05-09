Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также проведет отдельную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к 9 мая — Дню Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

По его данным, визит казахстанского лидера носит рабочий характер и включает участие в ключевых памятных и протокольных событиях, запланированных российской стороной.

Кремль назвал визит «дружественным шагом»

В заявлении отмечается, что в Кремле положительно оценили решение президента Казахстана принять участие в торжественных мероприятиях.

Российская сторона охарактеризовала предстоящий визит как «дружественный шаг», подчеркивая символическое значение участия зарубежных лидеров в праздновании Дня Победы.

Отдельные переговоры Токаева и Путина

В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества, включая политическое взаимодействие, экономические проекты и региональную повестку.

Подготовка к новым межгосударственным контактам

Отмечается, что предстоящие переговоры также будут связаны с подготовкой визита президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.

Таким образом, встреча в Москве может стать важным этапом в согласовании будущих договоренностей и расширении двусторонней повестки между двумя странами.