Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также проведет отдельную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к 9 мая — Дню Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
По его данным, визит казахстанского лидера носит рабочий характер и включает участие в ключевых памятных и протокольных событиях, запланированных российской стороной.
В заявлении отмечается, что в Кремле положительно оценили решение президента Казахстана принять участие в торжественных мероприятиях.
Российская сторона охарактеризовала предстоящий визит как «дружественный шаг», подчеркивая символическое значение участия зарубежных лидеров в праздновании Дня Победы.
В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества, включая политическое взаимодействие, экономические проекты и региональную повестку.
Отмечается, что предстоящие переговоры также будут связаны с подготовкой визита президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.
Таким образом, встреча в Москве может стать важным этапом в согласовании будущих договоренностей и расширении двусторонней повестки между двумя странами.
Комментарии0 комментарий(ев)