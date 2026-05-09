Пешеходам придется потесниться: самокаты официально остаются на тротуарах в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане отказались от идеи запретить электросамокатам движение по тротуарам. В мажилисе считают, что такой шаг может создать ещё более опасную ситуацию на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

В парламенте Казахстана решили не исключать из закона «О дорожном движении» норму, позволяющую электросамокатам передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам со скоростью до 6 км/ч при условии безопасности для пешеходов.

Ранее этот пункт планировали убрать в рамках поправок, за которые депутаты проголосовали в первом чтении 6 мая. Однако в итоговую редакцию документа ограничение так и не вошло.

Таким образом, вопрос о полном «выдворении» самокатов с тротуаров на данный момент снят.

Почему отказались от жёсткого запрета

Как пояснила участник рабочей группы мажилиса Екатерина Смышляева, полный запрет движения электросамокатов по тротуарам мог бы привести к обратному эффекту.

По её словам, выход самокатов на проезжую часть создал бы дополнительные риски:

  • многие пользователи не знают правил дорожного движения;
  • движение по дороге увеличивает вероятность аварий;
  • самокатчики могут оказаться под колёсами автомобилей.

В мажилисе пришли к выводу, что текущая модель регулирования более безопасна, чем радикальный запрет.

Какие правила будут действовать дальше

Регулирование использования электросамокатов в Казахстане пока будет опираться на нормы, утверждённые президентом в декабре 2025 года. Они начнут действовать с июля 2026 года.

Эти правила касаются как пользователей, так и компаний, предоставляющих самокаты в аренду.

Обязанности кикшеринговых компаний

Согласно новым требованиям, операторы проката электросамокатов должны:

  • контролировать техническое состояние самокатов;
  • проверять пользователей и наличие водительских удостоверений;
  • не допускать к аренде лиц младше 18 лет и без прав;
  • предупреждать о штрафах и последствиях нарушений;
  • отслеживать скорость и маршрут поездок;
  • автоматически ограничивать скорость в отдельных зонах;
  • запрещать оставление самокатов в местах, мешающих движению;
  • оформлять обязательную страховку ОГПО;
  • вести учёт самокатов и присваивать им номера;
  • передавать данные о местоположении самокатов государственным органам.

Что дальше

Власти не исключают, что действующих мер может оказаться недостаточно. В случае роста числа нарушений или ДТП депутаты могут вернуться к вопросу и разработать более жёсткое регулирование электросамокатов.

