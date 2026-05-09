Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, союзнических отношений и актуальную международную повестку. Отдельное внимание было уделено предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан, передаёт Lada.kz со ссылкой на на пресс-службу Акорды.

Во время встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Казахстана выразил благодарность российскому лидеру за теплый прием и поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Ваше участие в сегодняшних торжествах имеет особое значение. Мы высоко ценим, что Вы приняли приглашение посетить Москву в этот знаменательный день", – сказал Владимир Путин.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил важность сохранения исторической памяти и подчеркнул особую роль предстоящих мероприятий, посвященных юбилею Победы.

В ходе переговоров глава Казахстана также уделил внимание подготовке государственного визита Владимира Путина в Казахстан. По словам Токаева, предстоящий визит должен придать дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Президент России, в свою очередь, отметил высокий уровень взаимодействия между Астаной и Москвой и подчеркнул личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление двусторонних отношений.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы.