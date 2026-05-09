18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.05.2026, 08:34

Единственного ветерана войны в Астане поздравили военнослужащие Сухопутных войск

Новости Казахстана 0 1 509

В Астане военнослужащие Сухопутных войск Казахстана поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с Днем Победы. Для фронтовика организовали торжественный парад, а также вручили благодарственное письмо и памятные подарки. Сегодня Рзагул Байкешев является единственным ветераном войны, проживающим в столице, передаёт Lada.kz  со сылкой на DKNews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В рамках республиканской акции «Ардагерлерге тағзым» военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками посетили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева и поздравили его с Днем Победы.

Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана, сейчас Рзагул Байкешев является единственным участником Великой Отечественной войны, проживающим в Астане.

От имени министра обороны страны главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев вручил ветерану благодарственное письмо, памятный подарок и полевой паек, символизирующий фронтовые годы.

"Ваш жизненный путь и беспримерное мужество являются для нас главным ориентиром. Вы живая легенда и пример истинного патриотизма для каждого солдата и офицера современной казахстанской армии", – отметил генерал-майор.

Для ветерана также организовали торжественное прохождение военнослужащих. Под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра перед фронтовиком прошли военнослужащие роты почетного караула и кадеты Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова. Кроме того, солисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра исполнили песни военных лет.

После поздравлений Рзагул Байкешев поблагодарил гостей за внимание и поддержку. Следуя казахской традиции, ветеран дал военнослужащим бата и пожелал им крепости духа, успехов в службе, а также мира и благополучия Казахстану.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. На фронт его призвали в 1943 году. Во время войны он участвовал в боях под Ржевом, Великолукской наступательной операции и освобождении европейских стран. Фронтовыми дорогами ветеран прошел через Польшу, Румынию и Венгрию, вернувшись домой в звании ефрейтора.

За проявленное мужество фронтовик был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими государственными наградами.

После окончания войны Рзагул Байкешев работал экспедитором в селе Рождественка Акмолинской области, ныне ауле Кабанбай батыра. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1983 году.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь