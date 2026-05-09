Единственного ветерана войны в Астане поздравили военнослужащие Сухопутных войск

В Астане военнослужащие Сухопутных войск Казахстана поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с Днем Победы.

В рамках республиканской акции «Ардагерлерге тағзым» военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками посетили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева и поздравили его с Днем Победы.

Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана, сейчас Рзагул Байкешев является единственным участником Великой Отечественной войны, проживающим в Астане.

От имени министра обороны страны главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев вручил ветерану благодарственное письмо, памятный подарок и полевой паек, символизирующий фронтовые годы.

"Ваш жизненный путь и беспримерное мужество являются для нас главным ориентиром. Вы живая легенда и пример истинного патриотизма для каждого солдата и офицера современной казахстанской армии", – отметил генерал-майор.

Для ветерана также организовали торжественное прохождение военнослужащих. Под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра перед фронтовиком прошли военнослужащие роты почетного караула и кадеты Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова. Кроме того, солисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра исполнили песни военных лет.

После поздравлений Рзагул Байкешев поблагодарил гостей за внимание и поддержку. Следуя казахской традиции, ветеран дал военнослужащим бата и пожелал им крепости духа, успехов в службе, а также мира и благополучия Казахстану.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. На фронт его призвали в 1943 году. Во время войны он участвовал в боях под Ржевом, Великолукской наступательной операции и освобождении европейских стран. Фронтовыми дорогами ветеран прошел через Польшу, Румынию и Венгрию, вернувшись домой в звании ефрейтора.

За проявленное мужество фронтовик был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими государственными наградами.

После окончания войны Рзагул Байкешев работал экспедитором в селе Рождественка Акмолинской области, ныне ауле Кабанбай батыра. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1983 году.