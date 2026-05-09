Президент Казахстана поздравил казахстанцев с Днём Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы. В своем обращении он подчеркнул значимость памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны и отметил важность сохранения мира и единства. Глава государства также выразил благодарность ветеранам и пожелал казахстанцам благополучия, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В своем обращении глава государства подчеркнул особую значимость этой даты для всего народа и отметил, что День Победы является символом памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

"Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым".

Президент акцентировал внимание на необходимости бережного отношения к исторической памяти и сохранения мира, стабильности и единства в обществе.

"Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе", – отметил президент.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и подчеркнул важность поддержки старшего поколения.

Глава государства пожелал казахстанцам здоровья, благополучия и успехов, отметив, что мир и согласие являются главной ценностью для страны.