09.05.2026, 08:42

Президент Казахстана поздравил казахстанцев с Днём Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы. В своем обращении он подчеркнул значимость памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны и отметил важность сохранения мира и единства. Глава государства также выразил благодарность ветеранам и пожелал казахстанцам благополучия, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Zakon.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением в честь Дня Победы, который ежегодно отмечается 9 мая.

В своем обращении глава государства подчеркнул особую значимость этой даты для всего народа и отметил, что День Победы является символом памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

"Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым".

Президент акцентировал внимание на необходимости бережного отношения к исторической памяти и сохранения мира, стабильности и единства в обществе.

"Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе", – отметил президент.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и подчеркнул важность поддержки старшего поколения.

Глава государства пожелал казахстанцам здоровья, благополучия и успехов, отметив, что мир и согласие являются главной ценностью для страны.

"Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа! С Днем Великой Победы!"

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь