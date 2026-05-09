Сколько ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла осталось в Казахстане

В Казахстане озвучили актуальные данные о количестве ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По информации уполномоченного ведомства, их число продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет несколько десятков ветеранов и десятки тысяч тружеников тыла. Также приведена общая статистика по всем категориям участников военных лет, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили актуальные данные о численности ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, внесших вклад в Победу.

По состоянию на 1 мая 2026 года в стране проживают 57 ветеранов Великой Отечественной войны. Наряду с ними в Казахстане также учитываются другие категории граждан, имеющих отношение к военным годам.

Согласно представленным данным, общее число граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, составляет 32 852 человека. В их числе:

31 349 тружеников тыла;

110 бывших несовершеннолетних узников концлагерей;

57 жителей блокадного Ленинграда;

1 вдова погибшего военнослужащего;

1 335 супругов лиц с инвалидностью, умерших вследствие ранений, контузий и заболеваний, полученных в годы войны.

Таким образом, в стране сохраняется тенденция к постепенному сокращению числа живых участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны.

Ранее в ведомстве отмечали, что численность ветеранов ежегодно уменьшается в связи с возрастом участников боевых действий и тружеников тыла, переживших военные годы.