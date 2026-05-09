Почему казахстанцы не могут пересечь границу через «Капланбек» — комментарий КНБ

На казахстанско-узбекской границе временно ограничено движение через пункт пропуска «Капланбек», из-за чего часть граждан сталкивается с невозможностью въезда в Узбекистан. В Комитете национальной безопасности объяснили причины сложившейся ситуации. Отмечается, что ограничения связаны с проводимыми техническими и инфраструктурными работами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Комитете национальной безопасности Казахстана прокомментировали ситуацию, связанную с пересечением границы через пункт пропуска «Капланбек» на казахстанско-узбекском направлении.

По данным ведомства, временные ограничения на движение связаны с проведением работ по модернизации и реконструкции пограничной инфраструктуры. В результате часть пропускных операций была временно приостановлена или перенаправлена на другие пункты.

Ранее сообщалось, что на ряде участков казахстанско-узбекской границы проводится масштабное обновление пунктов пропуска, включая расширение дорожного полотна и техническую модернизацию инфраструктуры. Эти работы направлены на повышение пропускной способности и улучшение условий пересечения границы в будущем.

В КНБ также отмечают, что подобные ограничения носят временный характер и связаны исключительно с техническими работами. После завершения модернизации пропуск граждан и транспорта должен быть восстановлен в полном объеме.

Кроме того, гражданам рекомендуют заранее учитывать возможные изменения в работе пунктов пропуска и планировать маршруты с использованием альтернативных переходов.