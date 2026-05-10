Казахстанский комик Нурлан Сабуров провалил экзамен по русскому языку при попытке легализоваться в РФ

Казахстанский комик Нурлан Сабуров рассказал, что не смог сдать тест по русскому языку в России при попытке оформить официальные документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае поделился историей о попытке оформить официальные документы в России. По его словам, процесс был связан с необходимостью подтверждения знания русского языка.
Концерт артиста состоялся 7 мая в Дубайской опере и собрал большую аудиторию поклонников.
Сабуров отметил, что при оформлении документов ему необходимо было пройти обязательный экзамен по русскому языку. Комик уточнил, что проходил его одновременно со своей супругой.
Он рассказал, что задания оказались для него сложными, в том числе вопросы исторического характера.
По словам артиста, он и его супруга сидели за одной партой во время тестирования.
«Вопросы были непростые, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — привел пример Сабуров.
Комик также подчеркнул, что изначально проходил процедуру для получения документов, в том числе в налоговых целях.
Во время выступления Сабуров несколько раз просил зрителей не снимать отдельные фрагменты его выступления, объясняя это возможным искажением контекста при публикации в интернете.
Ранее сообщалось, что в январе комику был ограничен въезд в Россию на 50 лет. После этого Сабуров вернулся в Казахстан.
Также отмечалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении артиста. При этом конкретная правовая квалификация на момент проведения мероприятий официально не раскрывается.
Комментарии0 комментарий(ев)