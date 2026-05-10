Коммунальные тарифы и ГСМ в Казахстане привяжут к инфляции: что изменится

В Казахстане планируется изменить подход к формированию коммунальных тарифов. С 2027–2028 годов их индексацию хотят привязать к инфляции с дополнительным коэффициентом 3–5%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казахстане готовится переход к более предсказуемому механизму формирования тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о введении формулы индексации «инфляция + 3–5%», которая должна начать действовать в 2027–2028 годах. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.
В феврале текущего года глава государства поручил разработать комплексный механизм снижения инфляции. Сейчас Правительство совместно с Национальным банком формирует поэтапный план его реализации.
Основная цель — снизить инфляцию до однозначного уровня по итогам 2026 года, а затем закрепить устойчивую тенденцию к достижению целевого показателя в среднесрочной перспективе.
Как отметили в Нацбанке, новый алгоритм будет включен в программу стабилизации макроэкономики на 2026–2028 годы и предполагает комплексное сдерживание ценового давления за счет разных инструментов.
В регуляторе подчеркнули, что ключевыми факторами инфляции остаются регулируемые тарифы и цены на горюче-смазочные материалы.
В 2026 году основное внимание будет сосредоточено именно на этих направлениях. После завершения моратория на повышение тарифов их рост продолжится постепенно и под контролем государства.
При этом влияние на инфляцию планируется ограничивать, чтобы избежать резких ценовых скачков для населения.
С 2027–2028 годов Казахстан планирует перейти к более системной и прогнозируемой модели индексации тарифов.
Она будет основана на формуле:
Такой подход, по словам специалистов, должен обеспечить баланс между стабильностью для населения и финансовой устойчивостью коммунального сектора.
Параллельно в стране продолжается поэтапное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. После завершения моратория их рост также будет постепенным.
Для сдерживания давления на рынок усиливаются:
Отдельное внимание уделяется продовольственной инфляции. Перечень социально значимых товаров расширен с 19 до 31 позиции, применяются стабилизационные фонды и форвардные закупки.
Важным элементом антиинфляционной политики остается усиление бюджетной дисциплины. Власти планируют ограничить фискальное стимулирование и снизить дефицит бюджета:
Это должно снизить давление на экономику и поддержать меры денежно-кредитной политики.
Национальный банк продолжает придерживаться умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В нее входят:
По данным регулятора, уже фиксируется снижение инфляции: с 12,9% в сентябре 2025 года до 11% в марте 2026 года.
Власти Казахстана формируют комплексную модель сдерживания инфляции, где ключевую роль играют контроль тарифов, бюджетная дисциплина и денежно-кредитная политика. Новая формула индексации коммунальных услуг должна сделать систему более прозрачной и предсказуемой для населения и бизнеса.
