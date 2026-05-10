Коммунальные тарифы и ГСМ в Казахстане привяжут к инфляции: что изменится

В Казахстане планируется изменить подход к формированию коммунальных тарифов. С 2027–2028 годов их индексацию хотят привязать к инфляции с дополнительным коэффициентом 3–5%.

В Казахстане готовится переход к более предсказуемому механизму формирования тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о введении формулы индексации «инфляция + 3–5%», которая должна начать действовать в 2027–2028 годах. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.

Переход к новой системе регулирования тарифов

В феврале текущего года глава государства поручил разработать комплексный механизм снижения инфляции. Сейчас Правительство совместно с Национальным банком формирует поэтапный план его реализации.

Основная цель — снизить инфляцию до однозначного уровня по итогам 2026 года, а затем закрепить устойчивую тенденцию к достижению целевого показателя в среднесрочной перспективе.

Как отметили в Нацбанке, новый алгоритм будет включен в программу стабилизации макроэкономики на 2026–2028 годы и предполагает комплексное сдерживание ценового давления за счет разных инструментов.

Контроль за коммунальными тарифами и ГСМ

В регуляторе подчеркнули, что ключевыми факторами инфляции остаются регулируемые тарифы и цены на горюче-смазочные материалы.

В 2026 году основное внимание будет сосредоточено именно на этих направлениях. После завершения моратория на повышение тарифов их рост продолжится постепенно и под контролем государства.

При этом влияние на инфляцию планируется ограничивать, чтобы избежать резких ценовых скачков для населения.

Формула «инфляция + 3–5%»

С 2027–2028 годов Казахстан планирует перейти к более системной и прогнозируемой модели индексации тарифов.

Она будет основана на формуле:

уровень инфляции

плюс 3–5% ежегодной корректировки

Такой подход, по словам специалистов, должен обеспечить баланс между стабильностью для населения и финансовой устойчивостью коммунального сектора.

Политика по ценам на топливо и продовольствие

Параллельно в стране продолжается поэтапное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. После завершения моратория их рост также будет постепенным.

Для сдерживания давления на рынок усиливаются:

контроль за запасами топлива

меры на границе

ограничения на экспорт нефтепродуктов

Отдельное внимание уделяется продовольственной инфляции. Перечень социально значимых товаров расширен с 19 до 31 позиции, применяются стабилизационные фонды и форвардные закупки.

Бюджетная дисциплина и влияние на инфляцию

Важным элементом антиинфляционной политики остается усиление бюджетной дисциплины. Власти планируют ограничить фискальное стимулирование и снизить дефицит бюджета:

до 2,5% ВВП в 2026 году

несырьевой дефицит — до 4,9%

Это должно снизить давление на экономику и поддержать меры денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитная политика и первые результаты

Национальный банк продолжает придерживаться умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В нее входят:

регулирование базовой ставки

повышение норм обязательных резервов

операции на валютном рынке

меры по ограничению кредитной нагрузки населения

По данным регулятора, уже фиксируется снижение инфляции: с 12,9% в сентябре 2025 года до 11% в марте 2026 года.

Итог

Власти Казахстана формируют комплексную модель сдерживания инфляции, где ключевую роль играют контроль тарифов, бюджетная дисциплина и денежно-кредитная политика. Новая формула индексации коммунальных услуг должна сделать систему более прозрачной и предсказуемой для населения и бизнеса.