18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 10:16

Коммунальные тарифы и ГСМ в Казахстане привяжут к инфляции: что изменится

Новости Казахстана 0 926

В Казахстане планируется изменить подход к формированию коммунальных тарифов. С 2027–2028 годов их индексацию хотят привязать к инфляции с дополнительным коэффициентом 3–5%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Казахстане готовится переход к более предсказуемому механизму формирования тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о введении формулы индексации «инфляция + 3–5%», которая должна начать действовать в 2027–2028 годах. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана. 

Переход к новой системе регулирования тарифов

В феврале текущего года глава государства поручил разработать комплексный механизм снижения инфляции. Сейчас Правительство совместно с Национальным банком формирует поэтапный план его реализации.

Основная цель — снизить инфляцию до однозначного уровня по итогам 2026 года, а затем закрепить устойчивую тенденцию к достижению целевого показателя в среднесрочной перспективе.

Как отметили в Нацбанке, новый алгоритм будет включен в программу стабилизации макроэкономики на 2026–2028 годы и предполагает комплексное сдерживание ценового давления за счет разных инструментов.

Контроль за коммунальными тарифами и ГСМ

В регуляторе подчеркнули, что ключевыми факторами инфляции остаются регулируемые тарифы и цены на горюче-смазочные материалы.

В 2026 году основное внимание будет сосредоточено именно на этих направлениях. После завершения моратория на повышение тарифов их рост продолжится постепенно и под контролем государства.

При этом влияние на инфляцию планируется ограничивать, чтобы избежать резких ценовых скачков для населения.

Формула «инфляция + 3–5%»

С 2027–2028 годов Казахстан планирует перейти к более системной и прогнозируемой модели индексации тарифов.

Она будет основана на формуле:

  • уровень инфляции
  • плюс 3–5% ежегодной корректировки

Такой подход, по словам специалистов, должен обеспечить баланс между стабильностью для населения и финансовой устойчивостью коммунального сектора.

Политика по ценам на топливо и продовольствие

Параллельно в стране продолжается поэтапное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. После завершения моратория их рост также будет постепенным.

Для сдерживания давления на рынок усиливаются:

  • контроль за запасами топлива
  • меры на границе
  • ограничения на экспорт нефтепродуктов

Отдельное внимание уделяется продовольственной инфляции. Перечень социально значимых товаров расширен с 19 до 31 позиции, применяются стабилизационные фонды и форвардные закупки.

Бюджетная дисциплина и влияние на инфляцию

Важным элементом антиинфляционной политики остается усиление бюджетной дисциплины. Власти планируют ограничить фискальное стимулирование и снизить дефицит бюджета:

  • до 2,5% ВВП в 2026 году
  • несырьевой дефицит — до 4,9%

Это должно снизить давление на экономику и поддержать меры денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитная политика и первые результаты

Национальный банк продолжает придерживаться умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В нее входят:

  • регулирование базовой ставки
  • повышение норм обязательных резервов
  • операции на валютном рынке
  • меры по ограничению кредитной нагрузки населения

По данным регулятора, уже фиксируется снижение инфляции: с 12,9% в сентябре 2025 года до 11% в марте 2026 года.

Итог

Власти Казахстана формируют комплексную модель сдерживания инфляции, где ключевую роль играют контроль тарифов, бюджетная дисциплина и денежно-кредитная политика. Новая формула индексации коммунальных услуг должна сделать систему более прозрачной и предсказуемой для населения и бизнеса.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь